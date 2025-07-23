即月期指最後交易價２５５６９升４３５點，高水３１點

《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指最後交易價２５５６９，升４３５點，高水３１點，
暫成交９９８２３張。即月國指期貨最後交易價９２５１，升１７０點，高水１０點，暫成交
９９２１３張。另外，即月科指期貨最後交易價５７５３，升１４８點，高水７點，暫成交
１３１７３３張。
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23/07/2025 16:31
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