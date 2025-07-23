即月期指最後交易價２５５６９升４３５點，高水３１點

《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指最後交易價２５５６９，升４３５點，高水３１點，

暫成交９９８２３張。即月國指期貨最後交易價９２５１，升１７０點，高水１０點，暫成交

９９２１３張。另外，即月科指期貨最後交易價５７５３，升１４８點，高水７點，暫成交

１３１７３３張。

