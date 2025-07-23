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期貨新聞

23/07/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２５５５６點，跌１３點，高水１８點

　　《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５５７６點，升７點，高水３８
點，最新報２５５５６點，跌１３點，高水１８點，合約成交２７６張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報９２５６點，升５點，高水１５點，最新報９２４６點，跌
５點，高水５點，合約成交４００張。

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