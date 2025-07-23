【夜期時段】即月期指最新報２５５５６點，跌１３點，高水１８點

《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５５７６點，升７點，高水３８
點，最新報２５５５６點，跌１３點，高水１８點，合約成交２７６張。
即月國指期貨在夜期時段開市報９２５６點，升５點，高水１５點，最新報９２４６點，跌
５點，高水５點，合約成交４００張。
【你點睇？】特朗普警告若金磚國家對美構成威脅，將很快讓其瓦解。你認為金磚國家面對打壓會否更團結？► 立即投票
23/07/2025 17:20
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23/07/2025 16:31 即月期指最後交易價２５５６９升４３５點，高水３１點
23/07/2025 15:10 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指６３６４﹒２５升１７﹒５點
23/07/2025 09:15 期指高開２３９點報２５３７３，國指期貨升８０點報９１６１
23/07/2025 09:15 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６３５２﹒７５，升６點
23/07/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１７２３７６張增４０６２張
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