《再戰明天》中歐峰會舉行，歐洲央行公布議息結果

《經濟通通訊社２３日專訊》中歐峰會舉行，及歐洲央行公布議息結果，料為周四（２４日
）市場焦點。
＊澳洲央行總裁講話，日本、德國、英國及歐美公布ＰＭＩ＊
各國重要經濟活動方面，中國歐盟峰會舉行（至２５日）。歐洲央行舉行貨幣政策會議。周
四本港時間９：３０ａｍ，新西蘭央行首席經濟學家康韋就關稅對新西蘭經濟的影響發表講話。
１１：０５ａｍ，澳洲央行總裁布洛克講話。晚上８：００ｐｍ，歐洲理事會主席科斯塔和歐盟
執委會主席馮德萊恩訪問中國，將在會見中國國家主席習近平和國務院總理李強後舉行記者會。
８：４５ｐｍ，歐洲央行貨幣政策會議結束後召開記者會，總裁拉加德出席。
數據方面，周四（２４日）７：００ａｍ（本港時間．下同），澳洲公布７月製造業採購經
理人指數。８：３０ａｍ，日本公布７月製造業採購經理人指數；７月綜合採購經理人指數；７
月服務業採購經理人指數。３：３０ｐｍ，德國公布７月製造業採購經理人指數，料由４９升至
４９﹒５；７月綜合採購經理人指數料由５０﹒４升至５０﹒７；７月服務業採購經理人指數料
由４９﹒７升至５０。４：００ｐｍ，歐元區公布７月綜合採購經理人指數，料由５０﹒６升至
５０﹒７；７月服務業採購經理人指數料由５０﹒５升至５０﹒６。４：３０ｐｍ，英國公布７
月製造業採購經理人指數，料由４７﹒７升至４８；７月綜合採購經理人指數料由５２降至
５１﹒８；７月服務業採購經理人指數料由５２﹒８升至５２﹒９。８：１５ｐｍ，歐元區公布
官方指標利率，料維持於２﹒１５％。８：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由
１９５﹒６萬降至１９５﹒４萬；首次申請失業救濟金人數料由２２﹒１萬升至２２﹒６萬。
９：４５ｐｍ，美國公布７月製造業採購經理人指數，料由５２﹒９降至５２﹒７；７月綜合採
購經理人指數料由５２﹒９降至５２﹒８；７月服務業採購經理人指數料由５２﹒９升至５３。
１０：００ｐｍ，美國公布６月新屋銷售，料由６２﹒３萬升至６５萬，月率料由下滑
１３﹒７％改善至升４﹒３％。１１：００ｐｍ，美國公布７月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指
數，料維持不變。
在本港，明日公布業績的公司有：ＩＭＡＸ ＣＨＩＮＡ（０１９７０）等。（ｗａ）
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