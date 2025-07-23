《日入而息》穩定幣發牌制度摘要下周發布，滙控收市企穩紅底股

《今天重點》

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金管局下周將發布穩定幣發行人發牌制度摘要

據報麗新（００４８８）３５億元貸款再融資計劃近半數銀行未予支持

長建（０１１１３）就出售ＵＫ Ｒａｉｌｓ與不同商業機構商討，目前正談判中

港交所（００３８８）８月４日落實收窄股票買賣差價首階段

阿里（０９９８８）據報本周發布首款自研ＡＩ眼鏡

中國商務部表示何立峰下周赴瑞典與美方舉行經貿會談；美方稱中美磋商下周舉行，華冀發揮經

貿磋商機制作用；中國６月對美稀土磁鐵出口暴增６倍，但仍處較低水準；６月廣州對美進出口

環比增２４％，經貿會談取得進展

發改委現階段海南自貿港封關政策為「四個更加」；海南自貿港封關不是封島，出入不需額外辦

證；海南自貿港今年１２月１８日正式封關運作；海南封關後零關稅商品擴至約６６００個稅目

特朗普考慮取消房屋出售資本利得稅，以提振樓市；美國財長貝森特稱鮑威爾現在沒有理由卸任

；特朗普關稅由誰買單？數據顯示為美國消費者和企業

日本首相石破茂否認媒體關於他將辭職的報道；辭職在即？石破茂正與多位日本自民黨前首相會

晤；參院選舉大敗後支持度創新低，傳石破茂８月底前辭職

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《即日市況》

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恒指再躍進收升４０８點報２５５３８，成交３３３０億惟北水流出

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《深滬股市》

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滬綜指近平收，三千六得而復失

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《美元匯價》

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歐元最新報１﹒１７３５╱３６，日圓最新報１４６﹒５０╱５４

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《公司資訊》

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據報邁瑞醫療擬在港第二上市，籌資最少７８億元

港交所（００３８８）８月４日落實收窄股票買賣差價首階段

環聯連訊（０１４７３）開市前停牌，待公布原因

阿里（０９９８８）據報本周發布首款自研ＡＩ眼鏡

理想汽車（０２０１５）兌現承諾，直採供應商帳期６０天按月度支付

長建（０１１１３）就出售ＵＫ Ｒａｉｌｓ與不同商業機構商討，目前正談判中

太古地產（０１９７２）柴灣海德園１期上樓書，提供５９２伙單位

新世界（０００１７）滶晨ＩＩ明截飛，暫超額認購近１５倍

深圳椰子水飲品店進駐香港，１３萬租軒尼詩道舖較高峰跌逾六成

田北辰稱領展（００８２３）成功將公共屋邨街市轉型，倡公營街市參考其經營模式

未來數據（０８２２９）訂服務協議，推動ＲＷＡ品牌數字發展

中國油氣控股（００７０２）獲額外復牌指引，續停牌

聯洋智能（０１５６１）王邦宜辭任執行董事兼行政總裁

渤海銀行（０９６６８）首席風險管理官任職資格獲批

新福港（０１４４７）現有購股權計劃屆滿

佳兆業健康（００８７６）終止收購合夥企業

暢捷通（０１５８８）擬斥最多８０００萬人幣回購Ｈ股

信達國際控股（００１１１）斥１８８萬美元購買債券

農業銀行（０１２８８）肖翔因退休辭任非執行董事等職務

深圳控股（００６０４）上半年合同銷售額升１０﹒３％

中國金茂（００８１７）附屬發行２０億人幣中期票據，票息２﹒３％

中信泰富峻譽．渣甸山單日沽兩伙，套現逾４５００萬

據報麗新（００４８８）３５億元貸款再融資計劃近半數銀行未予支持

雲南建投混凝土（０１８４７）次季新簽銷售合同金額按年增長１７﹒２％

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《中國要聞》

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廣東省基孔肯雅熱疫情防控工作會議佛山召開；佛山基孔肯雅熱增至２６５８宗，澳門首例曾到

順德

公安部將會同有關部門加強「智能駕駛」規範管理；嚴打涉境外詐騙犯罪，拘３６﹒６萬名疑犯

南沙上半年進出口增１７﹒５％，集成電路進出口額倍增

中國郵政指部分電商及直播平台賣假郵票並作虛假宣傳

鄭柵潔稱健全國企民企協同發展機制，整治內捲式競爭

京滬杭穗深實現不動產登記「跨省通辦」

沃蘭特斬獲１７﹒５億美元全國最大筆ｅＶＴＯＬ訂單

水利部部長李國英調研西藏水利工作

上海已約談相關外賣平台，下線「零元購」活動

商務部滿足海南自產，取消部分舊機電產品進口許可；打造海南自貿港成引領中國對外開放重要

門戶；財政部封關運作後將繼續深化海南自貿港稅制改革；海關總署在海南一線提高通關便利，

二線簡化申報

發改委現階段海南自貿港封關政策為「四個更加」；海南自貿港封關不是封島，出入不需額外辦

證；海南自貿港今年１２月１８日正式封關運作；海南封關後零關稅商品擴至約６６００個稅目

人行１５０５億逆回購利率持平，淨回籠３６９６億

淡馬錫擬發行多個期限離岸人民幣債券

蘇州一宅地成交樓面價每平方米超６﹒５萬，創新高

三菱汽車完全退出中國汽車相關生產業務

小馬智行第七代自動駕駛車輛北京開跑，此前已獲深圳廣州測試許可

華為Ｐｕｒａ８０數字版今起預售，售價４６９９元起；周鴻禕稱３６０芯片採購轉向國產，最

近都用華為產品

英媒指麥肯錫已停止在中國開展與ＡＩ相關諮詢工作

拼多多朱政稱堅持消費者和商家利益先於平台利益，平台敢於犧牲

上交所以ＡＩ等為支點，加強培育和服務優質科技企業

能源局核查八省煤礦生產情況指部分煤企超產擾亂市場

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《寶島快訊》

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台股收升１﹒４４％，報２３３１８﹒６７點

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《大國博弈》

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印度時隔５年恢復向中國公民發放旅遊簽證；印度、孟加拉關切雅下工程，外交部表示不會對下

游不利

王文濤與歐盟委員視頻會談，交涉歐盟對俄制裁涉中企

中國商務部表示何立峰下周赴瑞典與美方舉行經貿會談；美方稱中美磋商下周舉行，華冀發揮經

貿磋商機制作用；中國６月對美稀土磁鐵出口暴增６倍，但仍處較低水準；６月廣州對美進出口

環比增２４％，經貿會談取得進展

微軟指中國黑客組織藉ＳｈａｒｅＰｏｉｎｔ漏洞入侵多國政府系統

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《國際要聞》

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加拿大總理卡尼稱不會毫無底線與美國達成貿易協議

特朗普與菲律賓及印尼達成貿易協議，徵１９％關稅

白宮指特朗普與施紀賢將在英國會晤時正式敲定貿易協議

特朗普考慮取消房屋出售資本利得稅，以提振樓市；美國財長貝森特稱鮑威爾現在沒有理由卸任

；特朗普關稅由誰買單？數據顯示為美國消費者和企業

日本首相石破茂否認媒體關於他將辭職的報道；辭職在即？石破茂正與多位日本自民黨前首相會

晤；參院選舉大敗後支持度創新低，傳石破茂８月底前辭職

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《外圍經濟》

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澳新銀行指美日關稅協議拖累日本，不太可能提振日圓

日本４０年期國債拍賣投標倍數創２０１１年以來最低；日本東證指數大漲３﹒２９％，超越最

高收盤紀錄

日本汽車稅降至１５％，底特律汽車三巨頭指糟糕交易！

小麥期貨上漲，美國作物狀況惡化促使投資者縮減空倉

ＸＴｒａｎｓｆｅｒ全球企業客戶逾７０萬

摩通料歐央行本周按兵不動，經濟前景仍待觀察

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《其他消息》

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創辦６０年的《讀者文摘》中文版將於下月起停刊

印航客機離港降落後起火，無人傷亡

ＧＵＭ指７月人均暫賺３１６１元，年初至今賺２﹒７萬

港府完成制定長者友善樓宇設計方案，年中起分批落實

運輸署下月中起進一步優化免試簽發駕駛執照安排

亞開行降今年香港經濟增長預測至２％，明年２﹒１％

金管局下周將發布穩定幣發行人發牌制度摘要

香港中正達遭美監管機構吊銷牌照，曾任瑞幸咖啡核數師

黑客疑登記「投寄易」發動網絡攻擊，初步估計６至７萬用戶受影響

孫玉菡稱截至６月底高才通計劃收到１３﹒５萬宗申請

香港的士小巴商總會指網約車與的士業界應互補共存

海關前助理關長吳潔貞任廠商會行政總裁

證監會指法庭委任管理人向香港宏僑客戶分配１９００萬元資產

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