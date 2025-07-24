《外圍焦點》歐元區公布議息結果，美國公布ＰＭＩ等數據

《經濟通通訊社２４日專訊》美國總統特朗普宣布美日達成重大貿易協議，推動市場風險情

緒。美股昨日（２３日）升勢明顯，道指勁升逾５００點，標指及納指再創新高。道指收市升

５０７﹒８５點或１﹒１４％，報４５０１０﹒２９點；標普５００指數升４９﹒２９點或

０﹒７８％，報６３５８﹒９１點；納指升１２７﹒３３點或０﹒６１％，報２１０２０﹒０２

點。港股方面，恒生指數收市報２５６６７，升１２９點或０﹒５％，成交２９４８億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚８：００ｐｍ，歐洲理事會主席科斯塔和歐盟執委會

主席馮德萊恩訪問中國，將在會見中國國家主席習近平和國務院總理李強後舉行記者會。

８：４５ｐｍ，歐洲央行貨幣政策會議結束後召開記者會，總裁拉加德出席。



數據方面，今晚８：１５ｐｍ，歐元區公布官方指標利率，料維持於２﹒１５％。

８：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由１９５﹒６萬降至１９５﹒４萬；首次

申請失業救濟金人數料由２２﹒１萬升至２２﹒６萬。９：４５ｐｍ，美國公布７月製造業採購

經理人指數，料由５２﹒９降至５２﹒７；７月綜合採購經理人指數料由５２﹒９降至５２﹒８

；７月服務業採購經理人指數料由５２﹒９升至５３。１０：００ｐｍ，美國公布６月新屋銷售

，料由６２﹒３萬升至６５萬，月率料由下滑１３﹒７％改善至升４﹒３％。１１：００ｐｍ，

美國公布７月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料維持不變。



在美國，今日公布業績的公司有：英特爾（ＵＳ﹒ＩＮＴＣ）等。（ｗａ）

