《外圍焦點》歐元區公布議息結果，美國公布ＰＭＩ等數據

《經濟通通訊社２４日專訊》美國總統特朗普宣布美日達成重大貿易協議，推動市場風險情
緒。美股昨日（２３日）升勢明顯，道指勁升逾５００點，標指及納指再創新高。道指收市升
５０７﹒８５點或１﹒１４％，報４５０１０﹒２９點；標普５００指數升４９﹒２９點或
０﹒７８％，報６３５８﹒９１點；納指升１２７﹒３３點或０﹒６１％，報２１０２０﹒０２
點。港股方面，恒生指數收市報２５６６７，升１２９點或０﹒５％，成交２９４８億元。
各國重要經濟活動方面，本港時間今晚８：００ｐｍ，歐洲理事會主席科斯塔和歐盟執委會
主席馮德萊恩訪問中國，將在會見中國國家主席習近平和國務院總理李強後舉行記者會。
８：４５ｐｍ，歐洲央行貨幣政策會議結束後召開記者會，總裁拉加德出席。
數據方面，今晚８：１５ｐｍ，歐元區公布官方指標利率，料維持於２﹒１５％。
８：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由１９５﹒６萬降至１９５﹒４萬；首次
申請失業救濟金人數料由２２﹒１萬升至２２﹒６萬。９：４５ｐｍ，美國公布７月製造業採購
經理人指數，料由５２﹒９降至５２﹒７；７月綜合採購經理人指數料由５２﹒９降至５２﹒８
；７月服務業採購經理人指數料由５２﹒９升至５３。１０：００ｐｍ，美國公布６月新屋銷售
，料由６２﹒３萬升至６５萬，月率料由下滑１３﹒７％改善至升４﹒３％。１１：００ｐｍ，
美國公布７月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料維持不變。
在美國，今日公布業績的公司有：英特爾（ＵＳ﹒ＩＮＴＣ）等。（ｗａ）
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