  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
期貨新聞

24/07/2025 17:42

《外圍焦點》歐元區公布議息結果，美國公布ＰＭＩ等數據

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美國總統特朗普宣布美日達成重大貿易協議，推動市場風險情
緒。美股昨日（２３日）升勢明顯，道指勁升逾５００點，標指及納指再創新高。道指收市升
５０７﹒８５點或１﹒１４％，報４５０１０﹒２９點；標普５００指數升４９﹒２９點或
０﹒７８％，報６３５８﹒９１點；納指升１２７﹒３３點或０﹒６１％，報２１０２０﹒０２
點。港股方面，恒生指數收市報２５６６７，升１２９點或０﹒５％，成交２９４８億元。
　
　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚８：００ｐｍ，歐洲理事會主席科斯塔和歐盟執委會
主席馮德萊恩訪問中國，將在會見中國國家主席習近平和國務院總理李強後舉行記者會。
８：４５ｐｍ，歐洲央行貨幣政策會議結束後召開記者會，總裁拉加德出席。
　
　　數據方面，今晚８：１５ｐｍ，歐元區公布官方指標利率，料維持於２﹒１５％。
８：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由１９５﹒６萬降至１９５﹒４萬；首次
申請失業救濟金人數料由２２﹒１萬升至２２﹒６萬。９：４５ｐｍ，美國公布７月製造業採購
經理人指數，料由５２﹒９降至５２﹒７；７月綜合採購經理人指數料由５２﹒９降至５２﹒８
；７月服務業採購經理人指數料由５２﹒９升至５３。１０：００ｐｍ，美國公布６月新屋銷售
，料由６２﹒３萬升至６５萬，月率料由下滑１３﹒７％改善至升４﹒３％。１１：００ｐｍ，
美國公布７月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料維持不變。
　
　　在美國，今日公布業績的公司有：英特爾（ＵＳ﹒ＩＮＴＣ）等。（ｗａ）

【你點睇？】特朗普警告若金磚國家對美構成威脅，將很快讓其瓦解。你認為金磚國家面對打壓會否更團結？► 立即投票

下一篇新聞︰24/07/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２５６６２點，跌１８點，低水５點

其他文章
More

24/07/2025 16:46  即月期指最後交易價２５６８０升１１１點，成交９８５６５張

24/07/2025 16:31  即月期指最後交易價２５６８０升１１１點，高水１３點

24/07/2025 15:04  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６３９８﹒３升２﹒０點

24/07/2025 09:15  期指低開５９點報２５５１０，國指期貨跌１８點報９２３３

24/07/2025 09:03  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６４０３﹒５升７﹒３點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

美國退出UNESCO的前因與後果

24/07/2025 10:01

大國博弈

開市Go | 中美經貿會談周日登場，美歐近握手，商湯引入投資...

24/07/2025 08:49

關稅戰

美元「溫水煮蛙」式下跌？

23/07/2025 11:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處