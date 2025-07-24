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24/07/2025 09:15

期指低開５９點報２５５１０，國指期貨跌１８點報９２３３

　　《經濟通通訊社２４日專訊》期指低開５９點報２５５１０，國指期貨低開１８點報
９２３３，科指期貨低開１６點報５７３７。

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