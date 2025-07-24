期指低開５９點報２５５１０，國指期貨跌１８點報９２３３

《經濟通通訊社２４日專訊》期指低開５９點報２５５１０，國指期貨低開１８點報
９２３３，科指期貨低開１６點報５７３７。
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24/07/2025 09:15
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24/07/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２１０１４３張增８８３９張
24/07/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１４４１２５張，增３６６６張
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23/07/2025 19:28 《日入而息》穩定幣發牌制度摘要下周發布，滙控收市企穩紅底股
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