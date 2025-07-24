即月期指最後交易價２５６８０升１１１點，成交９８５６５張

《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指最後交易價２５６８０，升１１１點，高水１３點，

成交９８５６５張。即月國指期貨最後交易價９２６４，升１３點，高水６點，成交

１０３６８３張。另外，即月科指期貨最後交易價５７４１，跌１２點，低水２點，成交

１１９２８６張。

