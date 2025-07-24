即月期指最後交易價２５６８０升１１１點，成交９８５６５張

《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指最後交易價２５６８０，升１１１點，高水１３點，
成交９８５６５張。即月國指期貨最後交易價９２６４，升１３點，高水６點，成交
１０３６８３張。另外，即月科指期貨最後交易價５７４１，跌１２點，低水２點，成交
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24/07/2025 16:46
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下一篇新聞︰24/07/2025 16:31 即月期指最後交易價２５６８０升１１１點，高水１３點
24/07/2025 15:04 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６３９８﹒３升２﹒０點
24/07/2025 09:15 期指低開５９點報２５５１０，國指期貨跌１８點報９２３３
24/07/2025 09:03 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６４０３﹒５升７﹒３點
24/07/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１７６１５６張增３７８０張
24/07/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２１０１４３張增８８３９張
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