【夜期時段】即月期指最新報２５６６２點，跌１８點，低水５點

《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５６８３點，升３點，高水１６
點，最新報２５６６２點，跌１８點，低水５點，合約成交２１８張。
即月國指期貨在夜期時段開市報９２５６點，跌８點，低水２點，最新報９２５３點，跌
１１點，低水５點，合約成交２２１張。
【你點睇？】特朗普警告若金磚國家對美構成威脅，將很快讓其瓦解。你認為金磚國家面對打壓會否更團結？► 立即投票
24/07/2025 17:20
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24/07/2025 16:31 即月期指最後交易價２５６８０升１１１點，高水１３點
24/07/2025 15:04 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６３９８﹒３升２﹒０點
24/07/2025 09:15 期指低開５９點報２５５１０，國指期貨跌１８點報９２３３
24/07/2025 09:03 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６４０３﹒５升７﹒３點
24/07/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１７６１５６張增３７８０張
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