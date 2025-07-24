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期貨新聞

24/07/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２５６６２點，跌１８點，低水５點

　　《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５６８３點，升３點，高水１６
點，最新報２５６６２點，跌１８點，低水５點，合約成交２１８張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報９２５６點，跌８點，低水２點，最新報９２５３點，跌
１１點，低水５點，合約成交２２１張。

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