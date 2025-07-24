【夜期時段】即月期指最新報２５６６２點，跌１８點，低水５點

《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５６８３點，升３點，高水１６

點，最新報２５６６２點，跌１８點，低水５點，合約成交２１８張。



即月國指期貨在夜期時段開市報９２５６點，跌８點，低水２點，最新報９２５３點，跌

１１點，低水５點，合約成交２２１張。

