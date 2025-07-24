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24/07/2025 19:12

《日入而息》拼多多改聘審計師部署港上市，泰柬邊境糾紛升級

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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金管局：銀行聘用強制性背景查核９月底擴至證券及保險等持牌員工　　　　　　　　　　　　
國泰（００２９３）約千名會員帳戶遭盜取亞洲萬里通里數，已聘外部專家調查　　　　　　　
拼多多改聘香港安永審計業績，分析料正部署在港上市　　　　　　　　　　　　　　　　　　
泰柬軍隊在邊境爭議地區交火，雙方互指對方先開槍；泰國出動Ｆ１６戰機轟柬埔寨軍事設施，
雙方持續交火；中國外交部深表擔憂，提醒公民避免前往泰柬邊境　　　　　　　　　　　　　
原由精進負責三個房委會地盤改由中國海外接手　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
維立志博－Ｂ（０９８８７）暗盤收高逾倍，每手賺３５０５元　　　　　　　　　　　　　　
泡泡瑪特（０９９９２）王寧稱多家荷里活電影公司尋求合作拍Ｌａｂｕｂｕ電影；泡泡瑪特王
寧稱新款彩色Ｌａｂｕｂｕ或１０月推出，產能每月提升　　　　　　　　　　　　　　　　　
國資委帶頭抵制「內捲式」競爭，加強重組整合；內地價格法修正草案徵求意見，擬治理「內捲
式」競爭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中歐峰會今舉行，據報雙方或就氣候變化達成聯合聲明；中歐峰會曾提稀土問題？京表示願加強
出口管制領域對話；中歐承諾加雙邊合作，推動各自綠色低碳轉型進程；習近平稱國際形勢越是
嚴峻複雜，中歐就越要深化合作；習近平稱歐洲的挑戰不來自中國，降依賴不能減合作　　　　
特朗普擬周四訪聯儲局，暫未知會否見主席鮑威爾；美國哥大向特朗普「投降」，願支付２億美
元和解金；美司法部擬動用刑事手段，打擊謊報原產國的企業和個人；美國牛肉價格飛漲至歷史
新高，華爾街投資者追捧植物肉；馬斯克稱特斯拉面對艱難時期，ＡＩ技術是未來關鍵　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》
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　　恒指收升１２９點報２５６６７再刷高位，成交稍回落，北水復買入
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　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬綜指收升０﹒６５％重返三千六，海南板塊勁揚
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　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
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　　歐元最新報１﹒１７５１╱５４，日圓最新報１４６﹒５６╱５７
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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疫苗公司中慧元通生物再遞表上市，首季虧損擴大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
聚智科技再申在港上市，今年首四個月少賺１３﹒６％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
拼多多改聘香港安永審計業績，分析料正部署在港上市　　　　　　　　　　　　　　　　　　
維立志博－Ｂ（０９８８７）暗盤報６６﹒５元，高招股價９０％　　　　　　　　　　　　　
鳳祥股份（０９９７７）私有化建議獲通過，預計明為Ｈ股最後交易日　　　　　　　　　　　
據報紫金（０２８９９）出價最高５億美元競購非洲金礦項目　　　　　　　　　　　　　　　
中飛租賃（０１８４８）與開羅航空簽署兩架Ａ３２０Ｎｅｏ租賃協定　　　　　　　　　　　
國家電網新源控股增資３６５億，中石油（００８５７）、人保（０２６２８）等參與　　　　
美圖（０１３５７）蔡文勝傳７﹒５億向永倫買入銅鑼灣景隆街地盤　　　　　　　　　　　　
首程（００６９７）具身智能企業「加速進化」完成超億元人民幣Ａ＋輪融資　　　　　　　　
泡泡瑪特（０９９９２）王寧稱多家荷里活電影公司尋求合作拍Ｌａｂｕｂｕ電影；泡泡瑪特王
寧稱新款彩色Ｌａｂｕｂｕ或１０月推出，產能每月提升　　　　　　　　　　　　　　　　　
港交所（００３８８）上半年港股日均成交額增逾八成，新股集資額急升近７倍　　　　　　　
美國會議員向美銀摩通發傳票，涉參與寧德時代（０３７５０）ＩＰＯ上市工作　　　　　　　
保誠（０２３７８）與佛山復星禪誠醫院及香港綜合腫瘤中心達成策略性合作　　　　　　　　
傳３５億再融資近半銀行未予支持，麗新發展（００４８８）已取得大份銀行支持　　　　　　
商湯（０００２０）將於ＷＡＩＣ　２０２５大模型論壇揭曉具身智能「大腦」；報道指商湯改
革後，旗下６企業完成或接近完成１８億元人幣融資　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
訊飛醫療科技（０２５０６）獲中國ＥＳＧ評級機構Ａ級評級　　　　　　　　　　　　　　　
北京能源國際（００６８６）上半年發電量按年升近５３％　　　　　　　　　　　　　　　　
新世界（０００１７）滶晨ＩＩ累收近２０００票，超額認購近２１倍　　　　　　　　　　　
中生製藥（０１１７７）旗下ＬＭ－３５０「ＣＤＨ１７　ＡＤＣ」獲ＩＮＤ批件　　　　　　
國泰（００２９３）約千名會員帳戶遭盜取亞洲萬里通里數，已聘外部專家調查　　　　　　　
星路科技（００６５６）發布ＲＷＡ平台，稱代幣化早期偏好標準化資產　　　　　　　　　　
英恒科技（０１７６０）旗下子公司推出ＧＲＣ１﹒０高性能控制器解決方案　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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商務部發文推廣新一批服務業擴大開放示範經驗；打擊戰略礦產走私出口「形勢依然複雜嚴峻」
醫保局開展藥品追溯碼採集，讓「回流藥」無處藏身；醫療服務項目立項指南把腦機接口單獨立
項；「十四五」以來４０２種藥品進入目錄；２﹒５３億人參加生育保險，支出４３８３億；首
６月全國共追回醫保基金１６１億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
佛山基孔肯雅熱增至３１９５宗，中疾控籲迅速滅蚊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國產３Ａ遊戲新上綫，瞬即躋身Ｓｔｅａｍ熱銷前百名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
財新指宗馥莉靠公證遺囑繼承宗慶后所持娃哈哈股權　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
科技部表示應確保駕駛自動化系統能高度尊重生命　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行上海總部積極探索數字人幣應用於離岸貿易結算；指個人房貸需求回升，融資成本穩中有降
人行３３１０億逆回購利率持平，淨回籠１１９５億；人行預告明日續做４０００億ＭＬＦ，增
量１０００億；增強糧食安全金融保障，支持農科企業兼併重組；支付寶、財付通等２７機構由
人行總行直接監管反洗錢；６月人民幣全球支付佔比再降至２﹒８８％，續排第六　　　　　　
市監總局支持電商平台為商家提供信用修復服務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海第六次土拍已成交三幅，中海逾５３億摘靜安宅地　　　　　　　　　　　　　　　　　　
廣東金監指轄內銀行累計為白名單項目授信逾１萬億　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
亞馬遜裁員波及中國，上海ＡＩ研究院被曝解散，曾擁逾千名員工　　　　　　　　　　　　　
中國中化與中國進出口銀行簽戰略合作協議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國資委帶頭抵制「內捲式」競爭，加強重組整合；內地價格法修正草案徵求意見，擬治理「內捲
式」競爭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
公募基金規模破３４萬億，去年年初以來第九次創新高　　　　　　　　　　　　　　　　　　
廣州市政府副秘書長吳揚涉嫌嚴重違紀違法，任上被查　　　　　　　　　　　　　　　　　　
成都市政府與螞蟻集團簽署戰略合作協議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收升０﹒２４％，報２３３７３﹒７３點
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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美政府僱員被禁止離開中國，盧特尼克斥做法令人髮指；美公布ＡＩ計劃以領先中國，中方表示
應追求共享紅利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中歐峰會今舉行，據報雙方或就氣候變化達成聯合聲明；中歐峰會曾提稀土問題？京表示願加強
出口管制領域對話；中歐承諾加雙邊合作，推動各自綠色低碳轉型進程；習近平稱國際形勢越是
嚴峻複雜，中歐就越要深化合作；習近平稱歐洲的挑戰不來自中國，降依賴不能減合作　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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泰柬軍隊在邊境爭議地區交火，雙方互指對方先開槍；泰國出動Ｆ１６戰機轟柬埔寨軍事設施，
雙方持續交火；中國外交部深表擔憂，提醒公民避免前往泰柬邊境　　　　　　　　　　　　　
俄羅斯客機遠東墜毀，機上４９人全部罹難　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美韓貿協談判延期，因美財長貝森特「臨時有事」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特朗普擬周四訪聯儲局，暫未知會否見主席鮑威爾；美國哥大向特朗普「投降」，願支付２億美
元和解金；美司法部擬動用刑事手段，打擊謊報原產國的企業和個人；美國牛肉價格飛漲至歷史
新高，華爾街投資者追捧植物肉；馬斯克稱特斯拉面對艱難時期，ＡＩ技術是未來關鍵　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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泰銖升至２０２２年初來最高水平，對貿協樂觀情緒上升　　　　　　　　　　　　　　　　　
駿利亨德森稱美日貿易協議提振投資者對日本股市的信心　　　　　　　　　　　　　　　　　
歐洲央行料暫停降息，等待特朗普關稅影響明朗化；德銀第二季度淨利潤１４﹒８５億歐元，優
於市場預期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＳＫ海力士第二季營業利潤飆６８﹒５％，創歷史新高　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ在美國大規模召回逾１２萬輛車　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「小巴菲特」克拉爾曼呼籲，在高估值環境下保持謹慎　　　　　　　　　　　　　　　　　　
貝佐斯據悉有意收購ＣＮＢＣ財經頻道　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
摩根大通指穩定幣市值未來幾年很難達到兩萬億美元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　政府前經濟顧問指經濟雖增長惟就業情況惹關注　　　　　　　　　
　　嘉信理財香港對美股持樂觀謹慎看法，料美國減息一至兩次　　　　
　　政府跨部門商預防基孔肯雅熱，袁國勇料有輸入個案未必大規模爆發
　　教育局更新內地考察指引，促學生勿自行以外賣平台訂餐　　　　　
　　景樂集團遭入稟申請清盤，排期９月２４日聆訊　　　　　　　　　
　　機管局兩獨立基金最新批出逾１６００萬，支持海洋生態及漁業項目
　　消息指金管局擬要求先「起底」牌照申請者，以防炒作　　　　　　
　　立法會通過議案優化議會運作，梁君彥稱新制度不影響參選人士意欲
　　蔡俊彥奪世錦賽男子花劍世界冠軍，羅淑佩稱展現港運動員堅毅鬥志
　　馬時亨訪京晤中行葛海蛟，冀更好發揮香港「超級聯繫人」作用　　
　　啟德維港．灣畔提供２０６０伙單位，短期內上樓書　　　　　　　
　　互聯網專業協會建議施政報告聚焦電動車充電等　　　　　　　　　
　　原由精進負責三個房委會地盤改由中國海外接手　　　　　　　　　
　　銀公禤惠儀料下半年港元拆息仍會較年初水平為低　　　　　　　　
　　金管局指銀行聘用強制性背景查核９月底擴至證券及保險等持牌員工
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【你點睇？】泰、柬兩國於邊境爆發武裝衝突，你認為如衝突持續升級，中國是否應該介入為地區局勢降溫？► 立即了解

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24/07/2025 16:46  即月期指最後交易價２５６８０升１１１點，成交９８５６５張

24/07/2025 16:31  即月期指最後交易價２５６８０升１１１點，高水１３點

24/07/2025 15:04  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６３９８﹒３升２﹒０點

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