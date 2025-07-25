期指低開１３９點報２５５４４，國指期貨跌６３點報９２０１

《經濟通通訊社２５日專訊》期指低開１３９點報２５５４４，國指期貨低開６３點報
９２０１，科指期貨低開４１點報５７００。
《專訪》陸叔：ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署► 立即收看
25/07/2025 09:15
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