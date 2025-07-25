  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
期貨新聞

25/07/2025 09:15

期指低開１３９點報２５５４４，國指期貨跌６３點報９２０１

　　《經濟通通訊社２５日專訊》期指低開１３９點報２５５４４，國指期貨低開６３點報
９２０１，科指期貨低開４１點報５７００。

《專訪》陸叔：ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署► 立即收看

上一篇新聞︰25/07/2025 09:23  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６４１３﹒３升近１２點

下一篇新聞︰25/07/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１６５６７０張，減逾萬張

其他文章
More

25/07/2025 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０４７８３張減５３６０張

25/07/2025 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１３８６９０張，減５４３５張

24/07/2025 19:12  《日入而息》拼多多改聘審計師部署港上市，泰柬邊境糾紛升級

24/07/2025 19:12  《再戰明天》日本公布同時及領先指標，美國公布耐用品訂單

24/07/2025 17:42  《外圍焦點》歐元區公布議息結果，美國公布ＰＭＩ等數據

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

美國退出UNESCO的前因與後果

24/07/2025 10:01

大國博弈

開市Go | 中美經貿會談周日登場，美歐近握手，商湯引入投資...

24/07/2025 08:49

關稅戰

美元「溫水煮蛙」式下跌？

23/07/2025 11:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處