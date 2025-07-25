即月期指最後交易價２５３６２跌３２１點，成交１２５７６３張

《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指最後交易價２５３６２，跌３２１點，低水２６點，

成交１２５７６３張。即月國指期貨最後交易價９１３６，跌１２８點，低水１４點，成交

１３６０６２張。另外，即月科指期貨最後交易價５６５６，跌８５點，低水２２點，成交

１６３５３２張。

