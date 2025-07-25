即月期指最後交易價２５３６２跌３２１點，成交１２５７６３張

《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指最後交易價２５３６２，跌３２１點，低水２６點，
成交１２５７６３張。即月國指期貨最後交易價９１３６，跌１２８點，低水１４點，成交
１３６０６２張。另外，即月科指期貨最後交易價５６５６，跌８５點，低水２２點，成交
１６３５３２張。
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25/07/2025 16:46
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25/07/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２５３７０點，升８點，低水１８點
25/07/2025 15:08 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６４０９﹒８升８﹒３點
25/07/2025 11:17 恒指公司：科指過去一年錄得超過５３％升幅
25/07/2025 09:23 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６４１３﹒３升近１２點
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