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期貨新聞

25/07/2025 16:46

即月期指最後交易價２５３６２跌３２１點，成交１２５７６３張

　　《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指最後交易價２５３６２，跌３２１點，低水２６點，
成交１２５７６３張。即月國指期貨最後交易價９１３６，跌１２８點，低水１４點，成交
１３６０６２張。另外，即月科指期貨最後交易價５６５６，跌８５點，低水２２點，成交
１６３５３２張。

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