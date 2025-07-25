【夜期時段】即月期指最新報２５３７０點，升８點，低水１８點

《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５３５３點，跌９點，低水３５
點，最新報２５３７０點，升８點，低水１８點，合約成交６８２張。
即月國指期貨在夜期時段開市報９１３６點，無升跌，低水１４點，最新報９１４４點，升
８點，低水６點，合約成交５２２張。
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25/07/2025 17:20
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