  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
期貨新聞

25/07/2025 19:53

《再戰明天》本港公布進出口數據，美國公布達拉斯製造業活動指數

　　《經濟通通訊社２５日專訊》本港公布進出口數據，及美國公布達拉斯製造業活動指數，料
為下周一（２８日）市場焦點。
　
＊藥明康德公布業績＊
　
　　各國沒重要經濟活動。數據方面，下周一（２８日）４：３０ｐｍ（本港時間．下同），香
港公布６月出口；６月進口；６月貿易收支。１０：３０ｐｍ，美國公布７月達拉斯聯邦製造業
展望企業活動指數。
　
　　在本港，下周一（２８日）公布業績的公司有：藥明康德（０２３５９）等。
　
　　下周二（２９日）公布業績的公司有：華能國際電力股份（００９０２）、樺欣控股
（０１６５７）、童園國際（０３８３０）等。
　
　　下周三（３０日）公布業績的公司有：滙豐控股（００００５）、恒生銀行（０００１１）
、恒隆地產（００１０１）、百威亞太（０１８７６）、新東方－Ｓ（０９９０１）等。
　
　　下周四（３１日）公布業績的公司有：黃河實業（００３１８）、悅達國際控股
（００６２９）、富一國際控股（０１４７０）、珩灣科技（０１５２３）、鴻盛昌資源
（０１８５０）、汽車之家－Ｓ（０２５１８）、渣打集團（０２８８８）、香港電訊－ＳＳ
（０６８２３）、法拉帝（０９６３８）、宏信建發（０９９３０）等。
　
　　下周五（１日）公布業績的公司有：信義玻璃（００８６８）、信義光能（００９６８）等
。（ｗａ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

上一篇新聞︰25/07/2025 19:53  《日入而息》機管局傳覓新伙伴接１１　Ｓｋｉｅｓ，港股止五連升

下一篇新聞︰25/07/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２５３７０點，升８點，低水１８點

其他文章
More

25/07/2025 17:03  《外圍焦點》美國公布６月耐用品訂單

25/07/2025 16:46  即月期指最後交易價２５３６２跌３２１點，成交１２５７６３張

25/07/2025 16:31  即月期指最後交易價２５３６２跌３２１點，低水２６點

25/07/2025 15:08  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６４０９﹒８升８﹒３點

25/07/2025 11:17  恒指公司：科指過去一年錄得超過５３％升幅

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

台海南海戰雲密布，誰主導未來？

25/07/2025 07:44

大國博弈

開市Go | 中美經貿會談周日登場，美歐近握手，商湯引入投資...

24/07/2025 08:49

關稅戰

美元「溫水煮蛙」式下跌？

23/07/2025 11:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處