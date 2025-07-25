《再戰明天》本港公布進出口數據，美國公布達拉斯製造業活動指數

《經濟通通訊社２５日專訊》本港公布進出口數據，及美國公布達拉斯製造業活動指數，料

為下周一（２８日）市場焦點。



＊藥明康德公布業績＊



各國沒重要經濟活動。數據方面，下周一（２８日）４：３０ｐｍ（本港時間．下同），香

港公布６月出口；６月進口；６月貿易收支。１０：３０ｐｍ，美國公布７月達拉斯聯邦製造業

展望企業活動指數。



在本港，下周一（２８日）公布業績的公司有：藥明康德（０２３５９）等。



下周二（２９日）公布業績的公司有：華能國際電力股份（００９０２）、樺欣控股

（０１６５７）、童園國際（０３８３０）等。



下周三（３０日）公布業績的公司有：滙豐控股（００００５）、恒生銀行（０００１１）

、恒隆地產（００１０１）、百威亞太（０１８７６）、新東方－Ｓ（０９９０１）等。



下周四（３１日）公布業績的公司有：黃河實業（００３１８）、悅達國際控股

（００６２９）、富一國際控股（０１４７０）、珩灣科技（０１５２３）、鴻盛昌資源

（０１８５０）、汽車之家－Ｓ（０２５１８）、渣打集團（０２８８８）、香港電訊－ＳＳ

（０６８２３）、法拉帝（０９６３８）、宏信建發（０９９３０）等。



下周五（１日）公布業績的公司有：信義玻璃（００８６８）、信義光能（００９６８）等

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