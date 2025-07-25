恒指公司：科指過去一年錄得超過５３％升幅

《經濟通通訊社２５日專訊》恒指公司在網誌中撰文表示，自首隻追蹤科指的ＥＴＦ於

２０２０年８月推出以來，以科指為參考基準的ＥＴＰ（ＥＴＦ＋Ｌ＆Ｉ）數目持續上升，帶動

整體資產管理總值（ＡＵＭ）同步錄得增長。截至２０２５年６月底，追蹤科指的ＥＴＰ總計

ＡＵＭ為２６３億美元，較２０２４年底上升近３５％。過去幾年ＡＵＭ持續上升，２０２１至

２０２５年累計漲幅達到３６２％。截至２０２５年６月３０日，合共２９隻以科指為參考基準

的ＥＴＰ在美國、歐洲及亞洲１３個不同的交易所上市。以ＥＴＰ的ＡＵＭ及數目而言，科指是

目前恒生指數系列中獲追蹤範圍最廣的指數。



另一方面，２０１４年１１月推出的股票互聯互通機制，對促進香港資本市場發展至關重要

。截至２０２５年６月３０日，共有１７隻ＥＴＦ符合南向交易資格，其中１３隻追蹤恒生指數

系列。值得留意的是，當中有５隻以科指為基礎指數，令科指成為目前最多南向合資格ＥＴＦ追

蹤的指數。



＊科指期貨重要性在香港市場愈見提升＊



恒指公司指出，自科指期貨於２０２０年１１月推出以來，成交量在過去五年節節上升。據

香港交易所數據顯示，２０２５年上半年，科指期貨的平均每日成交量（ＡＤＶ）達到約

１７﹒２萬張合約，較２０２４年增長４４％。長綫而言，自２０２０年科指期貨開始交易以來

，ＡＤＶ累計錄得９７倍漲幅，其成交量顯著上升，亦帶動科指期貨於香港整體期貨市場的市場

份額上升至２２％，僅次於恒指期貨及國指期貨。



＊科指過去一年錄得超過５３％升幅＊



恒指公司指出，科指過去一年錄得超過５３％升幅在２０２４年錄得近１９％的升幅後，科

指於２０２５年進一步延續升勢。截至２０２５年７月１８日，此聚焦科技股的指數今年再漲

２４％。科指升勢持續，主要是由於ＤｅｅｐＳｅｅｋ於１月推出其具備成本效益的大型語言模

型（ＬＬＭ），令市場對中國人工智能（ＡＩ）的樂觀情緒升溫，從而帶動科技股的表現。此外

，科指已經收復２０２５年４月由於貿易局勢緊張引致的跌幅。



截至２０２５年７月１８日，年初至今的升勢帶動科指於過去一年升幅擴大至超過５３％，

跑贏以恒生綜合指數為代表的大市１２個百分點。雖然科指表現優於大市，但其波幅亦較高。截

至今年７月１８日，科指的１年年化波動率近４１％，而恒生綜指則為２８％。（ｂｎ）

