  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
期貨新聞

25/07/2025 11:17

恒指公司：科指過去一年錄得超過５３％升幅

　　《經濟通通訊社２５日專訊》恒指公司在網誌中撰文表示，自首隻追蹤科指的ＥＴＦ於
２０２０年８月推出以來，以科指為參考基準的ＥＴＰ（ＥＴＦ＋Ｌ＆Ｉ）數目持續上升，帶動
整體資產管理總值（ＡＵＭ）同步錄得增長。截至２０２５年６月底，追蹤科指的ＥＴＰ總計
ＡＵＭ為２６３億美元，較２０２４年底上升近３５％。過去幾年ＡＵＭ持續上升，２０２１至
２０２５年累計漲幅達到３６２％。截至２０２５年６月３０日，合共２９隻以科指為參考基準
的ＥＴＰ在美國、歐洲及亞洲１３個不同的交易所上市。以ＥＴＰ的ＡＵＭ及數目而言，科指是
目前恒生指數系列中獲追蹤範圍最廣的指數。
　
　　另一方面，２０１４年１１月推出的股票互聯互通機制，對促進香港資本市場發展至關重要
。截至２０２５年６月３０日，共有１７隻ＥＴＦ符合南向交易資格，其中１３隻追蹤恒生指數
系列。值得留意的是，當中有５隻以科指為基礎指數，令科指成為目前最多南向合資格ＥＴＦ追
蹤的指數。
　
＊科指期貨重要性在香港市場愈見提升＊
　
　　恒指公司指出，自科指期貨於２０２０年１１月推出以來，成交量在過去五年節節上升。據
香港交易所數據顯示，２０２５年上半年，科指期貨的平均每日成交量（ＡＤＶ）達到約
１７﹒２萬張合約，較２０２４年增長４４％。長綫而言，自２０２０年科指期貨開始交易以來
，ＡＤＶ累計錄得９７倍漲幅，其成交量顯著上升，亦帶動科指期貨於香港整體期貨市場的市場
份額上升至２２％，僅次於恒指期貨及國指期貨。
　
＊科指過去一年錄得超過５３％升幅＊
　
　　恒指公司指出，科指過去一年錄得超過５３％升幅在２０２４年錄得近１９％的升幅後，科
指於２０２５年進一步延續升勢。截至２０２５年７月１８日，此聚焦科技股的指數今年再漲
２４％。科指升勢持續，主要是由於ＤｅｅｐＳｅｅｋ於１月推出其具備成本效益的大型語言模
型（ＬＬＭ），令市場對中國人工智能（ＡＩ）的樂觀情緒升溫，從而帶動科技股的表現。此外
，科指已經收復２０２５年４月由於貿易局勢緊張引致的跌幅。
　
　　截至２０２５年７月１８日，年初至今的升勢帶動科指於過去一年升幅擴大至超過５３％，
跑贏以恒生綜合指數為代表的大市１２個百分點。雖然科指表現優於大市，但其波幅亦較高。截
至今年７月１８日，科指的１年年化波動率近４１％，而恒生綜指則為２８％。（ｂｎ）

【你點睇？】颱風韋帕吹襲本港，當局「超前部署」進行應變，特首稱超前部署「絕對是對的」，你是否認同？► 立即投票

下一篇新聞︰25/07/2025 09:23  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６４１３﹒３升近１２點

其他文章
More

25/07/2025 09:15  期指低開１３９點報２５５４４，國指期貨跌６３點報９２０１

25/07/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１６５６７０張，減逾萬張

25/07/2025 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０４７８３張減５３６０張

25/07/2025 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１３８６９０張，減５４３５張

24/07/2025 19:12  《日入而息》拼多多改聘審計師部署港上市，泰柬邊境糾紛升級

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

台海南海戰雲密布，誰主導未來？

25/07/2025 07:44

大國博弈

開市Go | 中美經貿會談周日登場，美歐近握手，商湯引入投資...

24/07/2025 08:49

關稅戰

美元「溫水煮蛙」式下跌？

23/07/2025 11:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處