《日入而息》機管局傳覓新伙伴接１１　Ｓｋｉｅｓ，港股止五連升

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

機管局稱一直就１１ ＳＫＩＥＳ項目與新世界（０００１７）保持密切溝通

傳長和（００００１）出售港口交易談判截止日期延後

長建（０１１１３）傳簽協議售ＵＫ Ｒａｉｌｓ，李澤鉅稱有買有賣生意才能做大

券商料滙控（００００５）次季稅前利潤跌２２％，料回購３０億美元

房屋局一手住宅潛在供應跌至１０﹒１萬伙

京東（０９６１８）啟動新增長計劃，未來３年引入千個海外新品牌

香港交易所聯訊通將於明年推出，優化發行人通訊及提升市場透明度

保監局指保險業首季毛保費總額２２０３億元

證監與廉署聯合行動拘捕兩名上市公司前高層，涉市場操縱及貪污

碧桂園（０２００７）據報同意銀行債權人提出之關鍵重組條款

市監總局開展充電寶質量整治，強化ＣＣＣ認證監管；多措並舉整治品質領域「內捲式」競爭；

暫停充電寶及電芯企業３Ｃ證書８７５６張

財政部指上半年罰沒收入降４﹒３％，降幅比首季擴大；上半年國債發行規模７﹒８８萬億，創

新高；上半年全國財收降０﹒３％，支出１４萬億增３﹒４％；財政部吳蓋稱已下達第三批超長

期特別國債６７０億

特朗普親臨聯儲局，軟硬兼施促鮑威爾降息；美國司法部長表示起訴紐約市和市長妨礙執法；特

朗普否認欲摧毀馬斯克旗下企業，或望修補關係；星鏈全球斷線長達２小時，技術問題再次引發

擔憂

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指吐２７８點收報２５３８８結束五連升，惟逾２００億北水買入

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬指高位回調收跌０﹒３％，本周升１﹒７％連漲五周

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐元最新報１﹒１７５１╱５４，日圓最新報１４６﹒５６╱５７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

維立志博－Ｂ（０９８８７）收高近９２％，每手賺３２１０元

傳長和（００００１）出售港口交易談判截止日期延後

商湯（０００２０）與華東院達成「ＡＩ＋建築」戰略級合作

華潤醫藥（０３３２０）旗下華潤雙鶴利民通過藥品ＧＭＰ符合性檢查

太美醫療科技（０２５７６）公布變更首席財務官為王為

升華蘭德（０８１０６）今早停牌，待公布內幕消息

香港交易所聯訊通將於明年推出，優化發行人通訊及提升市場透明度

長建（０１１１３）傳簽協議售ＵＫ Ｒａｉｌｓ，李澤鉅稱有買有賣生意才能做大

智數科技（０１１５９）取消延長一般授權配售新股份，公司今日下午復牌

ＲＡＦＦＬＥＳＩＮＴＥＲＩＯＲ（０１３７６）開市前停牌，以待刊發內幕消息

煤氣（００００３）與科技園建電動車自動氫能充電系統，料明年第二季啟用

恒隆（００１０１）淘大商場新行人天橋完成主體安裝，料明年中竣工

做市商ＤＲＷ在港增聘員工及擴大辦公空間

微信支付接入本港４支的士車隊掃碼支付

碧桂園（０２００７）據報同意銀行債權人提出之關鍵重組條款

中國貿促會會長晤百勝中國（０９９８７）屈翠容一行，交流推進合作

蒙古能源（００２７６）附屬需繳納重新評稅約９億元

微創醫療（００８５３）遭主要股東建議出售２﹒９億股

弘陽地產（０１９９６）延長提早及基礎重組支持協議費用期限

四威科技（０１２０２）建議委任天健為２０２５年度核數師

京東（０９６１８）啟動新增長計劃，未來３年引入千個海外新品牌

中移動（００９４１）香港通訊局就香港寬頻（１３１０）收購要約徵求業內陳述

梅斯健康（０２４１５）受託人根據股份獎勵計劃購入１０萬股

中信國際電訊（０１８８３）委任吳軍為行政總裁

海底撈（０６８６２）全國首家臻選店落地北京，聚焦精緻用餐需求

券商料滙控（００００５）次季稅前利潤跌２２％，料回購３０億美元；滙豐保險首季錄逾２０

０億元新造業務保費，市場份額近２２％

佑駕創新（０２４３１）不再續聘羅兵咸永道，另建議委任容誠為新核數師

招商局置地（００９７８）上半年合同銷售總額按年減少約１８﹒２４％

百仕達控股（０１１６８）股東轉換可換股債券，持股升至６４﹒６１％

安井食品（０２６４８）完成收購兩間公司股權，將納入合併報表範圍

中國光大綠色環保（０１２５７）多項高管人員變更

海信家電（００９２１）每１０股Ｈ股末期股息１３﹒４６７６４元

奇富科技（０３６６０）更改公司英文名稱，中英文股份簡稱維持不變

亨得利（０３３８９）股東要求召開ＥＧＭ，罷免黃永華董事職務

京東（０９６１８）幣鏈科技與理大簽備忘錄，圍繞金融科技及穩定幣協作

樂氏國際（０１５２９）將未動用所得款項淨額約３０００萬元至中醫藥

赤子城科技（０９９１１）料上半年社交業務總收入按年增最多３８﹒３％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

習近平歡迎１６名駐華大使履新，籲團結合作加強交流

上海擬ＡＩ大會發Ｒｏｂｏｔａｘｉ牌照，知情者表示概率大；李強將出席世界ＡＩ大會，已邀

４０國和國際組織代表與會

全運會１１月９日開幕，預計超２萬名運動員參加決賽

廣東省委常委爭取最短時間內撲滅基孔肯雅熱疫情

數據局支持建試驗區，實現「一地創新、全國復用」

花旗指中國修訂價格法遏制傾銷，利好太陽能行業

執行２７年《價格法》修訂，規範不正當價格整治內捲

市監總局開展充電寶質量整治，強化ＣＣＣ認證監管；多措並舉整治品質領域「內捲式」競爭；

暫停充電寶及電芯企業３Ｃ證書８７５６張

財政部指上半年罰沒收入降４﹒３％，降幅比首季擴大；上半年國債發行規模７﹒８８萬億，創

新高；上半年全國財收降０﹒３％，支出１４萬億增３﹒４％；財政部吳蓋稱已下達第三批超長

期特別國債６７０億

內蒙政府提級調查中金黃金選礦廠６大學生溺斃事故

人行７８９３億逆回購利率持平，本周收水７０５億；連續五個月增量續作ＭＬＦ，人行意在穩

定中期流動性；人行、農業部支持農業科技領軍企業市場化兼併重組

外匯局指６月中國外匯市場總計成交３﹒５６萬億美元

發改委今年７３５０億中央預算內投資下達完畢

綠城６４﹒７億奪上海北外灘地塊，溢價高達４６％

中央「反內捲」提振市場信心，內捲行業料迎價值重估；官媒指從「捲價格」轉向「優價值」才

是多方共贏關鍵

餓了麼前ＣＥＯ韓鎏等涉受賄被上海警方拘捕，四千萬贓款藏出租屋

小馬智行在京穗深開啟全天候自動駕駛測試

上交所據報設新債券發行框架，吸引民企發債提振市場

廣期所正推進光伏組件期貨研發，將行品牌交割制度；鉑、鈀期貨與氫氧化鋰期貨有望今年上市

中證監全力鞏固市場回穩向好態勢，進一步固本培元

宇樹科技發布第三款人形機器人，起售價３﹒９９萬人民幣

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收跌０﹒０４％，報２３３６４﹒３８點

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《大國博弈》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

外交部促歐盟放寬高技術產品對華出口限制；就歐方以涉俄因素為由制裁中企表明嚴正立場

外交部回應美威脅停ＴｉｋＴｏｋ運營，多次闡明立場

英媒指中國黑市交易英偉達芯片，如海鮮市場貨源足

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國際要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

泰國１０萬居民逃離邊境，代總理警告或爆發全面戰爭

特朗普親臨聯儲局，軟硬兼施促鮑威爾降息；美國司法部長表示起訴紐約市和市長妨礙執法；特

朗普否認欲摧毀馬斯克旗下企業，或望修補關係；星鏈全球斷線長達２小時，技術問題再次引發

擔憂

達里奧稱美國若再不減赤，３年內將「突發心臟病」

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《外圍經濟》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

新加坡ＧＩＣ將美洲投資提升至４９％，看好ＡＩ發展

ＩＭＦ向阿根廷撥款２０億美元，稱解除資本管制順利

ＬＶＭＨ第二季銷售表現遜預期，日本需求疲弱

美日貿協減少不確定性，日本央行擬考慮今年再次加息

美國３０年期按揭利率降至６﹒７４厘，三周來首回落；美國新領失業救濟者一周減少四千人，

就業市場續穩健；美股做空者「投降」，華爾街恐慌指標跌至５個月最低

美股屢創新高，摩根大通交易部門預計會進一步上升

英特爾料第三季展望審慎樂觀，宣布裁員１５％加快轉型

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

國安處懸紅通緝袁弓夷等１９人，涉境外籌組顛覆組織

劉凱旋稱泰柬邊境發生衝突，香港繼續有自由貿易環境

何永賢稱公屋落成量超預期，逐步扭轉供應「頭輕尾重」局面

啟德綠色運輸料明年批出合約最快２０３１年通車，擬設６個車站

孫玉菡稱港府行業輸入勞工計劃確保本地工人優先就業

機管局據報為１１ Ｓｋｉｅｓ項目尋找新合作伙伴

澳門上半年入境旅客量按年升１５％，內地客增近兩成

房屋局一手住宅潛在供應跌至１０﹒１萬伙

陳秉志據報被申請破產，涉及金額約８０００萬元

施羅德指市場不確定性瀰漫，債券仍為有利收益來源

積金評級料７月人均賺５３８０元，總資產望再創新高

警方「銳眼」計劃已裝逾３千鏡頭，截至上月底偵破３５１宗案件

香港會計師公會與內地十所高校簽ＭＯＵ，培育會計專才

中原ＣＣＬ按周升０﹒９７％，料短期可上望年初高位

保監局指保險業首季毛保費總額２２０３億元

證監與廉署聯合行動拘捕兩名上市公司前高層，涉市場操縱及貪污

香港迪士尼料年底實現「零負債」，推演唱會合作套票吸過夜客

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

