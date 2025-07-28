期指高開８８點報２５４５０，國指期貨升３６點報９１７２

《經濟通通訊社２８日專訊》期指高開８８點報２５４５０，國指期貨高開３６點報
９１７２，科指期貨高開１３點報５６６９。
【你點睇？】特朗普警告若金磚國家對美構成威脅，將很快讓其瓦解。你認為金磚國家面對打壓會否更團結？► 立即投票
28/07/2025 09:15
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下一篇新聞︰28/07/2025 09:08 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６４５１﹒０，升２６點
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