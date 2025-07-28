  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
期貨新聞

28/07/2025 09:15

期指高開８８點報２５４５０，國指期貨升３６點報９１７２

　　《經濟通通訊社２８日專訊》期指高開８８點報２５４５０，國指期貨高開３６點報
９１７２，科指期貨高開１３點報５６６９。

【你點睇？】特朗普警告若金磚國家對美構成威脅，將很快讓其瓦解。你認為金磚國家面對打壓會否更團結？► 立即投票

下一篇新聞︰28/07/2025 09:08  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６４５１﹒０，升２６點

其他文章
More

28/07/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１３２７３８張減逾三萬二張

28/07/2025 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１８０８８３張減逾二萬三張

28/07/2025 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１１６５５３張，減２２１３７張

25/07/2025 19:53  《日入而息》機管局傳覓新伙伴接１１　Ｓｋｉｅｓ，港股止五連升

25/07/2025 19:53  《再戰明天》本港公布進出口數據，美國公布達拉斯製造業活動指數

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

定期存款 | 一周定存合集，短期高息之選，富融快閃優惠1個月...

27/07/2025 10:55

貨幣攻略

台海南海戰雲密布，誰主導未來？

25/07/2025 07:44

大國博弈

開市Go | 中美經貿會談周日登場，美歐近握手，商湯引入投資...

24/07/2025 08:49

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處