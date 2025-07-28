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期貨新聞

28/07/2025 16:31

即月期指最後交易價２５５０５升１４３點，低水５７點

　　《經濟通通訊社２８日專訊》即月期指最後交易價２５５０５，升１４３點，低水５７點，
暫成交１４６５５９張。即月國指期貨最後交易價９１５３，升１７點，低水２４點，暫成交
２０９２６２張。另外，即月科指期貨最後交易價５６５６，無升跌，低水８點，暫成交
１４２６１６張。

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