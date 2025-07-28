即月期指最後交易價２５５０５升１４３點，低水５７點

《經濟通通訊社２８日專訊》即月期指最後交易價２５５０５，升１４３點，低水５７點，

暫成交１４６５５９張。即月國指期貨最後交易價９１５３，升１７點，低水２４點，暫成交

２０９２６２張。另外，即月科指期貨最後交易價５６５６，無升跌，低水８點，暫成交

１４２６１６張。

