即月期指最後交易價２５５０５升１４３點，低水５７點

《經濟通通訊社２８日專訊》即月期指最後交易價２５５０５，升１４３點，低水５７點，
暫成交１４６５５９張。即月國指期貨最後交易價９１５３，升１７點，低水２４點，暫成交
２０９２６２張。另外，即月科指期貨最後交易價５６５６，無升跌，低水８點，暫成交
１４２６１６張。
【你點睇？】議員張宇人認為若飲食業更早輸入外勞，本港應可避免倒閉潮，你是否認同？ ► 立即投票
28/07/2025 16:31
《經濟通通訊社２８日專訊》即月期指最後交易價２５５０５，升１４３點，低水５７點，
暫成交１４６５５９張。即月國指期貨最後交易價９１５３，升１７點，低水２４點，暫成交
２０９２６２張。另外，即月科指期貨最後交易價５６５６，無升跌，低水８點，暫成交
１４２６１６張。
【你點睇？】議員張宇人認為若飲食業更早輸入外勞，本港應可避免倒閉潮，你是否認同？ ► 立即投票
上一篇新聞︰28/07/2025 16:46 即月期指最後交易價２５５０５升１４３點，成交１４７１３０張
下一篇新聞︰28/07/2025 15:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６４５４﹒８升近３０點
28/07/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２５５１９點，升１４點，低水４３點
28/07/2025 17:03 《外圍焦點》美國公布達拉斯製造業活動指數
28/07/2025 09:15 期指高開８８點報２５４５０，國指期貨升３６點報９１７２
28/07/2025 09:08 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６４５１﹒０，升２６點
28/07/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１３２７３８張減逾三萬二張
新聞
股票
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
多櫃台N