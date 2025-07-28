《日入而息》長和賣港口擬引入內地投資者，麥當勞擬悉售港２３舖

《今天重點》

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麥當勞集團證實將出售數個香港物業，續致力發展香港市場；麥當勞傳分批悉售港２３舖位，首

階段售星光行等８舖位涉逾１３億；仲量聯行獲麥當勞委任放售港８間舖，面積最大為尖沙咀星

光行舖

長和（００００１）續與財團討論港口交易，擬引入內地策略投資者；消息指長江集團併購與資

產出售保持審慎原則，將優先考慮股東回報；中國外交部回應長和擬引入內地策略投資者，重申

依法監管

信德集團逾７億人幣出售珠海物業予澳博，澳博擬改建為三星級酒店

金管局正進行「商業信貸資料庫２﹒０」概念驗證項目；透過商業數據通與夥伴聯手完善香港數

據基礎；滙豐指成為首批完成ＣａｒｇｏＸ試行交易銀行之一；中銀香港指成為首批引入港口社

區系統數據銀行＇；恒生：致力運用創新科技支持企業客戶

本港６月出口按年升１１﹒９％，遜預期

樹仁大學創辦人兼校監胡鴻烈逝世，享年１０５歲

上海發放６億元算力券以加快ＡＩ產業發展；上海；向小馬易行、智行科技等發放智能網聯汽車

運營牌照；上海市人工智能ＣＶＣ基金發布，首期總規模３０億人民幣

宇樹科技王興興稱ＡＩ寫代碼成功率已變得非常高；全球首家機器人６Ｓ店深圳開業，樂聚、宇

樹等機器人表演

國家育兒補貼方案發布，每孩每年３６００元直至３歲

外媒指泰國柬埔寨同意無條件停火

泰柬衝突第五日，兩國總理今赴馬來西亞談判；外交部表示中方將繼續同泰柬密切溝通，積極勸

和促談

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《即日市況》

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恒指全日升１７３點收報２５５６２，生技股炒作，友邦漲半成

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《深滬股市》

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滬綜指收升０﹒１２％，ＰＣＢ概念領漲

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《美元匯價》

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美國與歐盟談妥關稅，歐元可低位吸納

歐元最新報１﹒１６６６╱６７，日圓最新報１４８﹒３７╱３８

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《公司資訊》

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煤氣（０００３）子公司名氣家獲戰略投資，助加速業務擴張

品創控股（０８０６６）授購股權，訂首三季完成７５００萬元盈利目標

滙豐大灣區ＥＳＧ行業子指數於次季創下新高；滙豐成為首批完成ＣａｒｇｏＸ試行交易銀行之

一

聯想（００９９２）與中國電信達成戰略合作，涉及ＡＩ智算等領域

石四藥（０２００５）已取得瑞舒伐他汀依折麥布片藥品生產註冊批件

消息指長江集團（００００１）併購與資產出售保持審慎原則，將優先考慮股東回報；中國外交

部回應長和擬引入內地策略投資者，重申依法監管

新世界（０００１７）滶晨ＩＩ首輪銷售套現近９億，周三賣８８伙

巨星傳奇（０６６８３）配股為公司注入强勁發展動能，深化明星ＩＰ生態布局

長實（０１１１３）料今年餘下時間樓價升５％，名日．九肚山推置業優惠

麥當勞集團證實將出售數個香港物業，續致力發展香港市場；麥當勞傳分批悉售港２３舖位，首

階段售星光行等８舖位涉逾１３億；仲量聯行獲麥當勞委任放售港８間舖，面積最大為尖沙咀星

光行舖

集海資源（０２４８９）鄧格莊礦暫停生產

普甜食品（０１６９９）向高等法院提交上訴通告，續停牌

匯森股份（０２１２７）獲聯交所復牌指引，續停牌

中國鐵建（０１１８６）第二季新簽合同額按年升２﹒４％

路勁（０１０９８）上半年總物業銷售額按年下跌２８﹒４％

景瑞控股（０１８６２）高院將押候清盤呈請聆訊至１０月１６日

德永佳集團（００３２１）潘浩德委任為執行副主席，８月１日生效

德琪醫藥（０６９９６）治療多發性骨髓瘤藥物於內地獲批

綠科科技國際（００１９５）次季錫產量２７２４噸，按季升１２％

澳博控股（００８８０）附屬斥逾８億港元購多個物業

信德集團（００２４２）出售珠海辦公室及零售單位予澳博，涉７﹒２４億人民幣

寧德時代（０３７５０）旗下底盤公司時代智能啟動２０億元首輪融資

康哲藥業（００８６７）治療阿爾茨海默型癡呆症狀藥物於內地獲批

天臣控股（０１２０１）擬成立新能源合資公司，註冊資本三千萬人幣

建行（００９３９）完成發行４５０億人幣二級資本債券

朝聚眼科（０２２１９）附屬斥逾２億人幣訂建築合約

渣打香港（０２８８８）優化中小企開戶流程提升融資效率

找鋼（０６６７６）夥圓幣訂合作意向書，推動國際貿易穩定幣應用

灣區發展（００７３７）６月份廣深高速公路月總路費收入按年跌４％

萬馬控股（０６９２８）已針對聯營公司賣方提出債權人破產呈請

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《中國要聞》

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北京市升級發布暴雨紅色預警，密雲懷柔水庫洩洪

國稅總局表示上半年退稅品銷售額及退稅額同比增近１倍；稅務總局嚴查網絡主播等偷逃稅，查

補稅款３０多億；稅務總局指年收入居前１０％群體繳納個稅佔比約九成

少林寺住持釋永信被查，侵佔資產、有多名情婦私生子；中國佛教協會同意註銷釋永信戒牒，堅

決支持依法處理

中證監修訂上市公司治理準則，完善董事高管監管制度

深圳邊檢上周六錄１０５﹒８萬人次出入境，再創新高

雅江集團領導班子亮相，余兵任董事長王武斌任總經理

人行４９５８億逆回購利率持平，淨投放３２５１億

全國「地王」上海誕生，樓面價超２０萬元破紀錄

上海發放６億元算力券以加快ＡＩ產業發展；上海；向小馬易行、智行科技等發放智能網聯汽車

運營牌照；上海市人工智能ＣＶＣ基金發布，首期總規模３０億人民幣

宇樹科技王興興稱ＡＩ寫代碼成功率已變得非常高；全球首家機器人６Ｓ店深圳開業，樂聚、宇

樹等機器人表演

國產ＡＩ芯片結盟，階躍星辰牽頭，華為、寒武紀等加入

螞蟻數科正式發布金融推理大模型，基於千問３研發

國家育兒補貼方案發布，每孩每年３６００元直至３歲

廣東造紙業協會發反內捲倡議堅決杜絕低於成本傾銷

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒２１％，報２３４１２﹒９８點

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《大國博弈》

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王毅與韓外長通話稱增強互惠互利，共同反對脫勾斷鏈

外交部闡明中美會談立場，反對犧牲利益為代價達成交易

美國商界高級別代表團據報即將訪華；美國將在兩周內公布晶片進口調查結果；英媒指美國暫停

對華技術出口管制，以免影響貿談進展

日本經濟團體上書首相石破茂，建議「不過度依賴美中」

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《國際要聞》

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日本首相石破茂參加自民黨問罪大會，重申決心留任

平壤首度回應李在明總統就任，拒絕朝韓直接對話

曼谷鬧市發生槍擊，警方稱最少６人死亡，槍手自殺

泰柬衝突第五日，兩國總理今赴馬來西亞談判；外交部表示中方將繼續同泰柬密切溝通，積極勸

和促談

歐美達成貿易框架協議，意總理讚好，德國罵聲一片；荷蘭外貿部長表示歐盟與美國達成的關稅

協議並不理想

歐洲股指期貨走高，美官員稱美１５％關稅包括藥品

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《外圍經濟》

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貿協陸續出爐，東南亞股市普漲，越南升１％創歷史新高

日本對美５５００億美元投資，僅１－２％屬於實際投資

三星與特斯拉達簽代工協議，德州工廠將生產ＡＩ６晶片

歐美達貿協，投資者預計歐洲股市將迎來上漲，歐元走高

雖然特朗普登門施壓，但市場仍預期聯儲局周三拒降息

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《其他消息》

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李家超稱商業市場面臨壓力，正積極拆牆鬆綁紓緩情況；李家超對胡鴻烈辭世表示哀悼，讚揚其

為香港立德樹人，貢獻卓著

樹仁大學創辦人兼校監胡鴻烈逝世，享年１０５歲

中原十大屋苑周末錄１０宗成交，重上雙位數水平

市建局將檢討收購補償機制，不影響已開展項目

港府推醫教研人才雙軌發展途徑，准醫生同時任職醫管局及大學

澳門君怡娛樂場周三起停運，受影響本地僱員將調派至其他娛樂場

積金局指強積金總資產值上月底再創新高，突破１﹒４萬億

運輸署再批出４個的士車隊牌照，今起提供服務

陳茂波預告本港次季經濟連續第十個季度增長，私人消費止跌回升

ＡＣＣＡ報告指次季全球會計師信心指數升，惟仍遠低於歷史平均值

世邦魏理仕指核心區街舖租金按季升０﹒９％，籲旅遊零售商轉型；本港酒店整體入住率升至約

８５％，料供應將持續緊張

機管局正逐步落實將科技應用於機場日常

金管局正進行「商業信貸資料庫２﹒０」概念驗證項目；透過商業數據通與夥伴聯手完善香港數

據基礎；據報金管局下年度營運預算減５％，不可額外增聘人手

本港６月出口按年升１１﹒９％，遜預期

卓永興兼任房屋局局長三天，政府指體現官員相互補位機動性

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