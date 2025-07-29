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期貨新聞

29/07/2025 17:20

《外圍焦點》美儲局一連兩日議息，美國公布２０大城市房價指數

　　《經濟通通訊社２９日專訊》市場聚焦美歐貿易協議、科技巨企將於本周公布的季績、聯儲
局利率決議，以及多項重磅經濟數據，投資者情緒在謹慎中同時抱持樂觀。道指昨日（２８日）
先升後跌，納斯達克與標普５００指數則續創新高。道指收市跌６４﹒３６點或０﹒１４％，報
４４８３７﹒５６點；標普５００指數升１﹒１６點或０﹒０２％，報６３８９﹒８０點；納指
升７０﹒２７點或０﹒３３％，報２１１７８﹒５８點。港股方面，恒生指數收市報２５５２４
，跌３７點或０﹒１％，成交２６７０億元。
　
　　各國重要經濟活動方面，美國聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）開始為期兩天的會議（至
３０日）。
　
　　數據方面，本港時間今晚８：３０ｐｍ，美國公布６月批發庫存，月率跌幅料由０﹒３％收
窄至０﹒１％。９：００ｐｍ，美國公布５月標普╱Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ２０大城市房價
指數，經季節調整月率跌幅料由０﹒３１％收窄至０﹒２％。
　
　　在美國，今日公布業績的公司有：ＡｓｔｒａＺｅｎｅｃａ　ＰＬＣ（ＵＳ﹒ＡＺＮ）、波
音（ＵＳ﹒ＢＡ）、默沙東（ＵＳ﹒ＭＲＫ）、寶潔（ＵＳ﹒ＰＧ）、聯合健康
（ＵＳ﹒ＵＮＨ）、維薩卡（ＵＳ﹒Ｖ）等。（ｗａ）

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