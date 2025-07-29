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期貨新聞

29/07/2025 09:15

期指低開１６５點報２５３４０，國指期貨跌４９點報９１０４

　　《經濟通通訊社２９日專訊》期指低開１６５點報２５３４０，國指期貨低開４９點報
９１０４，科指期貨低開５６點報５６００。

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