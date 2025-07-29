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期貨新聞

29/07/2025 16:31

即月期指最後交易價２５４６９跌３６點，低水５５點

　　《經濟通通訊社２９日專訊》即月期指最後交易價２５４６９，跌３６點，低水５５點，暫
成交９９１５９張。即月國指期貨最後交易價９１２９，跌２４點，低水１７點，暫成交
１５５５１２張。另外，即月科指期貨最後交易價５６２６，跌３０點，低水１８點，暫成交
１３４９８２張。

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29/07/2025 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１２８０６０張減逾五萬二張

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