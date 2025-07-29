即月期指最後交易價２５４６９跌３６點，低水５５點

《經濟通通訊社２９日專訊》即月期指最後交易價２５４６９，跌３６點，低水５５點，暫

成交９９１５９張。即月國指期貨最後交易價９１２９，跌２４點，低水１７點，暫成交

１５５５１２張。另外，即月科指期貨最後交易價５６２６，跌３０點，低水１８點，暫成交

１３４９８２張。

