【夜期時段】即月期指最新報２５４８９點，升２０點，低水３５點

《經濟通通訊社２９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５４７０點，升１點，低水５４

點，最新報２５４８９點，升２０點，低水３５點，合約成交４４０張。



即月國指期貨在夜期時段開市報９１２４點，跌５點，低水２２點，最新報９１２７點，跌

２點，低水１９點，合約成交２１２張。

