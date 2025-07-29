【夜期時段】即月期指最新報２５４８９點，升２０點，低水３５點

《經濟通通訊社２９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５４７０點，升１點，低水５４
點，最新報２５４８９點，升２０點，低水３５點，合約成交４４０張。
即月國指期貨在夜期時段開市報９１２４點，跌５點，低水２２點，最新報９１２７點，跌
２點，低水１９點，合約成交２１２張。
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29/07/2025 17:20
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