《再戰明天》加拿大央行公布議息結果，滙控恒生公布業績

《經濟通通訊社２９日專訊》加拿大央行公布議息結果，及滙控恒生公布業績，料為周三

（３０日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，日本央行舉行貨幣政策會議（至３１日）。周三本港時間

７：２０ａｍ，澳洲央行副總裁豪澤在Ｂａｒｒｅｎｊｏｅｙ經濟論壇參加爐邊談話。晚上

９：４５ｐｍ，加拿大央行宣布利率決定並發布貨幣政策報告。



＊歐元區公布第二季ＧＤＰ，美國公布ＡＤＰ就業變動＊



數據方面，周三９：３０ａｍ（本港時間．下同），澳洲公布第二季消費者物價指數，季率

升幅料由０﹒９％收窄至０﹒８％，年率升幅料由２﹒４％收窄至２﹒２％；６月消費者物價指

數年率升幅料維持於２﹒１％。２：００ｐｍ，德國公布６月零售銷售，月率料由下滑０﹒９％

改善至升０﹒５％。４：００ｐｍ，德國公布第二季國內生產總值，年率料由持平升上０﹒２％

，經季節調整季率料由０﹒４％逆轉至下滑０﹒１％。５：００ｐｍ，歐元區公布第二季國內生

產總值，經季節調整季率料維持不變，經季節調整年率升幅料由１﹒５％收窄至１﹒２％；７月

消費者信心指數。８：１５ｐｍ，美國公布７月ＡＤＰ就業變動，料由負３﹒３萬升至７﹒５萬

。８：３０ｐｍ，美國公布第二季ＧＤＰ價格指數，料由３﹒８％降至２﹒２％；第二季個人消

費料由０﹒５％升上１﹒５％。１０：００ｐｍ，美國公布６月成屋待完成銷售，月率升幅料由

１﹒８％收窄至０﹒３％。



在本港，明日公布業績的公司有：滙豐控股（００００５）、恒生銀行（０００１１）、恒

隆地產（００１０１）、百威亞太（０１８７６）、新東方－Ｓ（０９９０１）等。（ｗａ）

