  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
期貨新聞

29/07/2025 19:06

《再戰明天》加拿大央行公布議息結果，滙控恒生公布業績

　　《經濟通通訊社２９日專訊》加拿大央行公布議息結果，及滙控恒生公布業績，料為周三
（３０日）市場焦點。
　
　　各國重要經濟活動方面，日本央行舉行貨幣政策會議（至３１日）。周三本港時間
７：２０ａｍ，澳洲央行副總裁豪澤在Ｂａｒｒｅｎｊｏｅｙ經濟論壇參加爐邊談話。晚上
９：４５ｐｍ，加拿大央行宣布利率決定並發布貨幣政策報告。
　
＊歐元區公布第二季ＧＤＰ，美國公布ＡＤＰ就業變動＊
　
　　數據方面，周三９：３０ａｍ（本港時間．下同），澳洲公布第二季消費者物價指數，季率
升幅料由０﹒９％收窄至０﹒８％，年率升幅料由２﹒４％收窄至２﹒２％；６月消費者物價指
數年率升幅料維持於２﹒１％。２：００ｐｍ，德國公布６月零售銷售，月率料由下滑０﹒９％
改善至升０﹒５％。４：００ｐｍ，德國公布第二季國內生產總值，年率料由持平升上０﹒２％
，經季節調整季率料由０﹒４％逆轉至下滑０﹒１％。５：００ｐｍ，歐元區公布第二季國內生
產總值，經季節調整季率料維持不變，經季節調整年率升幅料由１﹒５％收窄至１﹒２％；７月
消費者信心指數。８：１５ｐｍ，美國公布７月ＡＤＰ就業變動，料由負３﹒３萬升至７﹒５萬
。８：３０ｐｍ，美國公布第二季ＧＤＰ價格指數，料由３﹒８％降至２﹒２％；第二季個人消
費料由０﹒５％升上１﹒５％。１０：００ｐｍ，美國公布６月成屋待完成銷售，月率升幅料由
１﹒８％收窄至０﹒３％。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：滙豐控股（００００５）、恒生銀行（０００１１）、恒
隆地產（００１０１）、百威亞太（０１８７６）、新東方－Ｓ（０９９０１）等。（ｗａ）

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

下一篇新聞︰29/07/2025 19:05  《日入而息》金管局明年初發穩定幣牌，麗新傳售建設銀行大廈股權

其他文章
More

29/07/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２５４８９點，升２０點，低水３５點

29/07/2025 17:20  《外圍焦點》美儲局一連兩日議息，美國公布２０大城市房價指數

29/07/2025 16:31  即月期指最後交易價２５４６９跌３６點，低水５５點

29/07/2025 15:04  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６４３１﹒７５，升９點

29/07/2025 09:15  期指低開１６５點報２５３４０，國指期貨跌４９點報９１０４

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

特朗普廢了WTO的武功

29/07/2025 14:50

關稅戰

大罷免甩轆，綠營自製災難

29/07/2025 09:00

大國博弈

日本加息牽扯全球資金流向

27/07/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處