《日入而息》金管局明年初發穩定幣牌，麗新傳售建設銀行大廈股權

《今天重點》

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金管局表示穩定幣條例生效後設６個月過渡安排，最快明年初發牌；初期僅發數個牌照，注意穩

定幣概念泡沫化趨勢；有意申請牌照機構應於９月底或之前提交申請

抗比特幣等波動而生，一文了解穩定幣，香港為何加入；學者倡防穩定幣概念「點石成金」，不

應當虛擬資產炒賣

麗新（００４８８）傳尋求出售中國建設銀行大廈五成股權，潛在買家包括建行（００９３９）

南非大股東Ｎａｓｐｅｒｓ再減持騰訊（００７００）逾４０萬股，套現２﹒２３億；索尼在美

起訴騰訊侵權，指《荒野起源》涉抄襲《地平線》

被廉署通緝上市公司前主席酈松校返港被控，明應訊

會財局指多間上市公司更換核數師審計費下調，關注質量獨立性

差估署指樓價指數按月升０﹒０３％，連升三個月；世邦魏理仕獲業主委任出售六個民生消費商

舖；樓價指數連續３個月平穩，料樓市已觸底；中原指港樓價進入緩步上升階段，料下半年升勢

更確定；樓價指數連升３個月，利嘉閣料已觸底全年最多升４％；萊坊王兆麒稱香港市場氣氛回

暖，料樓價最多跌３％

美團（０３６９０）「浣熊食堂」７月初正式推出以來商家訂單量環比漲６０％；美團啟動校園

招聘擬招６０００人，技術崗位佔比超三分之一

中國上半年ＦＤＩ錄４２３２億，跌幅擴至１５﹒２％

官媒指下半年政策聚焦擴內需，反內捲，穩樓市股市

新央企中國長安汽車集團成立，註冊資本２００億元；中國長安汽車集團領導班子確定，朱華榮

任董事長

發改委安排２億中央預算支持北京洪澇災後應急恢復；金監總局指主汛期災害保險理賠能賠快賠

、應賠盡賠

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《即日市況》

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恒指收跌３７點報２５５２４，百二億北水淨流入，內銀跌幅收窄

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《深滬股市》

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指收升０﹒３％重返三千六，創業板漲近１﹒９％

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《美元匯價》

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歐元最新報１﹒１５７５╱７７，日圓最新報１４８﹒５６╱５８

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《公司業績》

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藥明康德上調Ａ股回購股份價格，每股不超１１４﹒１５元人民幣

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《公司資訊》

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利記附屬訂立收地補償協議，料錄稅前淨收益約１２３２萬元

長安民生物流（０１２９２）控股股東股權架構變動

金馬能源（０８８５）董事會主席辭任

商湯（０００２０）發布具身智能平台，賦予機器人感知能力

中國新零售供應鏈（０３９２８）開市前停牌，待公布原因

吉利（００１７５）李傳海稱吉利有望轉變為中國乃至全球最大機器人公司

美團（０３６９０）「浣熊食堂」７月初正式推出以來商家訂單量環比漲６０％；美團啟動校園

招聘擬招６０００人，技術崗位佔比超三分之一

據報滙控（００００５）要求所有董事總經理每周在辦公室工作四天

京東（０９６１８）幣鏈已註冊ＪＣＯＩＮ、ＪＯＹＣＯＩＮ

世茂（００８１３）畢架山豪宅項目首推６７伙，入場１１３９萬元

索尼在美起訴騰訊侵權，指《荒野起源》涉抄襲《地平線》；南非大股東Ｎａｓｐｅｒｓ再減持

騰訊（００７００）逾４０萬股，套現２﹒２３億

信和集團「共築．創業家２﹒０」首批創業者已進駐奧海城

中集安瑞科（０３８９９）與挪威船東簽訂２＋２艘全球最大氨燃料動力ＭＧＣ船

渣打（０２８８８）與阿里巴巴（０９９８８）簽戰略合作備忘錄，加快金融服務與ＡＩ技術融

合

微眾科技推跨境數據驗證服務，對接金管局商業數據通

據報雷軍親自拍板小米（０１８１０）ＡＩ眼鏡，目標三年內年出貨量逾５００萬副

濱海投資（０２８８６）附屬與天津特檢院戰略合作，開拓能源市場

華潤置地（０１１０９）訂立２０億人幣定期貸款融資函件

華寶國際（００３３６）斥逾６億人幣購浙商銀行金融產品

梅斯健康（０２４１５）受託人購１０萬股，涉資１０萬元

誼礫控股（０００７６）附屬簽ＡＩ相關合作協議，惟未能確定對集團貢獻

天利控股（００１１７）增設４０億股，法定股本增至５０００萬元

中海油（００８８３）東方１－１氣田１３－３區開發項目投產

中銀香港（０２３８８）加入明訊銀行及歐洲清算銀行歐元債券共同存託網絡

諾發集團（０１３６０）上市覆核委員會維持除牌決定，將於下月７日起退市

越秀交通基建（０１０５２）６月大部分項目日均車流量及路費收入按年跌

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《中國要聞》

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發改委安排２億中央預算支持北京洪澇災後應急恢復；金監總局指主汛期災害保險理賠能賠快賠

、應賠盡賠

網信辦整治自媒體惡意蹭炒誤導等發布不實信息問題

人行調查指二季度傾向更多消費、投資居民比率下降；二季度居民收入信心、就業預期均下降

人行４４９２億逆回購利率持平，淨投放２３４４億

滬警搗銷售假Ｌａｂｕｂｕ犯罪集團，涉案金額千二萬

中核遼寧核電公司大幅增資至１２５﹒４億人民幣

河南組建河南港航集團，整合內河航運資源

浙江加大與三大交易所對接，探索建科技企業培育板

杭州土拍３宗宅地收金超５０億，最高溢價率逾２８％

市監總局破除地方保護，治理企業劣質低價競爭

官媒指下半年政策聚焦擴內需，反內捲，穩樓市股市

新央企中國長安汽車集團成立，註冊資本２００億元；中國長安汽車集團領導班子確定，朱華榮

任董事長

工信部推動制定金融支持新型工業化指導意見

葦渡科技獲逾４億元美國Ｎｅｖｏｙａ新能源重卡訂單

Ｆｉｒｅｆｏｘ終止中國內地帳戶服務，９月底關閉

影石進軍無人機市場，將推全球首款全景無人機

蘋果回應關停遼寧大連直營店表示購物中心內多家零售商已離開；蘋果中國首次關停直營店，大

連百年城店８月９日晚結束營業

沃爾瑪中國旗下廣東商業零售公司法人代表變更

中國海關８月起分別與泰國、貝寧海關實施ＡＥＯ互認

內地成品油價格調整年內第三次擱淺

中國上半年ＦＤＩ錄４２３２億，跌幅擴至１５﹒２％；廣州上半年ＧＤＰ增３﹒８％，工業增

加值增０﹒７％；財政部指上半年國企利潤總額同比降幅擴至３﹒１％

深圳蛇口郵輪母港成內地首個可國際中轉海港客運口岸

印樂法師出任少林寺住持

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《寶島快訊》

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台股收跌近１％，英偉達傳向台積電訂購３０萬顆芯片

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《大國博弈》

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何立峰晤瑞典首相稱願共同支持多邊主義和自由貿易

機構預測中國輸美貨值至２０２７年或減４８５０億美元

瑞銀要求銀行業者縮減複雜外匯衍生性商品的銷售

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《國際要聞》

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泰國指柬埔寨違反停火協議，在多個地點發動襲擊

金與正稱朝美領導人私交不錯，但須接受朝擁核國地位

法官駁回特朗普支持者，要求公開聯儲局會議的申訴；百仕通集團紐約總部發生槍擊，槍手及警

員等５人亡

加拿大總理表示與美國的貿易談判處於緊張階段

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《外圍經濟》

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印度成為輸美智能手機最大生產國，超過中國

泰國財政部長指非常接近與美國達成貿易協議

美日達成貿協後，日產考慮關閉墨西哥兩家工廠

亞洲股市下滑，投資者擔憂關稅拖累歐美經濟

特朗普集團指亞馬遜及沃爾瑪等公司兜售仿冒精品

巴克萊上半年稅前利潤增長２３％，勝預期

普徠仕料美聯儲本月維持利率不變，料１０月或會減息；英鎊下跌，為聯儲局決策會議後出現軋

空埋下伏筆

高盛指全球基金持續流入新興市場，北亞資金流入強勁

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《其他消息》

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ＷＴＴ青少年乒乓賽香港站主辦方：閉門作賽，黑雨取消後如常進行

動漫節主辦方指展覽今日會照常舉行

數碼港率九間初創企業參展世界人工智能大會

瑞銀料全球股市將在短期內經歷盤整，中期出現泡沫概率提升

立法會強積金相關小組委員會會議取消，公眾服務暫停

金管局指有意申請牌照機構應於９月底或之前提交申請；初期僅發數個牌照，注意穩定幣概念泡

沫化趨勢

學者倡防穩定幣概念「點石成金」，不應當虛擬資產炒賣；Ｓｕｍｓｕｂ港穩定幣條例實施，監

管框架更成熟清晰；畢馬威歡迎穩定幣條例即將生效，需關注風控及反洗錢

衞生署出現基孔肯雅熱輸入個案風險高，已採取多項應急準備

運輸署駕駛考試中心及筆試中心恢復下午２時或之後預約時段服務；下午１時或之前駕駛考試將

會取消

醫管局所有門診服務陸續恢復，司法機構明日恢復法院聆訊

黑雨警告現正生效，天文台指東區南區錄每小時逾１００毫米大暴雨；黑雨生效，醫管局普通科

門診、專科門診等服務將停止；港鐵多個地鐵站出入口暫時關閉，以便作防護措施；社署幼兒中

心等照常開放，法庭今早聆訊延期

差估署指樓價指數按月升０﹒０３％，連升三個月

世邦魏理仕獲業主委任出售六個民生消費商舖；樓價指數連續３個月平穩，料樓市已觸底

中原指港樓價進入緩步上升階段，料下半年升勢更確定；樓價指數連升３個月，利嘉閣料已觸底

全年最多升４％；萊坊王兆麒稱香港市場氣氛回暖，料樓價最多跌３％

戴德梁行指大灣區樓市觀望氣氛持續，料全年樓價最多跌５％

會財局指多間上市公司更換核數師審計費下調，關注質量獨立性

瑞銀指未上市科企ＡＩ變現取得初步進展，仍看好現有互聯網企業

螞蟻數科與理大建ＡＩ＋Ｗｅｂ３實驗室，未來三年投資最多１億元

被廉署通緝上市公司前主席酈松校返港被控，明應訊

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