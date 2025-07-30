《外圍焦點》美儲局公布議息結果，美國公布ＡＤＰ就業變動

《經濟通通訊社３０日專訊》美股昨日主要指數先升後跌，投資者謹慎觀望即將於周三

（３０日）公布的聯儲局貨幣政策決議，且企業季績表現參差不齊，全球經貿局勢仍存不確定因

素。道指收市跌２０４﹒５７點或０﹒４６％，報４４６３２﹒９９點；標普５００指數跌

１８﹒８９點或０﹒３０％，報６３７０﹒８８點；納指跌８０﹒２９點或０﹒３８％，報

２１０９８﹒２９點。港股方面，恒生指數收市報２５１７６，跌３４７點或１﹒４％，成交

３１９７億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚９：４５ｐｍ，加拿大央行宣布利率決定並發布貨幣

政策報告。３１日凌晨２：００ａｍ，美國聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）宣布利率決定並發

表聲明；２：３０ａｍ，隨後美聯儲主席舉行新聞發布會。



數據方面，今日５：００ｐｍ，歐元區公布第二季國內生產總值，經季節調整季率料維持不

變，經季節調整年率升幅料由１﹒５％收窄至１﹒２％；７月消費者信心指數。今晚

８：１５ｐｍ，美國公布７月ＡＤＰ就業變動，料由負３﹒３萬升至７﹒６萬。８：３０ｐｍ，

美國公布第二季ＧＤＰ價格指數，料由３﹒８％降至２﹒２％；第二季個人消費料由０﹒５％升

上１﹒５％。１０：００ｐｍ，美國公布６月成屋待完成銷售，月率升幅料由１﹒８％收窄至

０﹒２％。明日，日本公布官方指標利率，料維持於０﹒５％。２：００ａｍ，美國公布官方指

標利率，料維持於４﹒５％。



在美國，今日公布業績的公司有：ｅＢａｙ（ＵＳ﹒ＥＢＡＹ）、新東方（ＵＳ﹒ＥＤＵ）

、Ｍｅｔａ Ｐｌａｔｆｏｒｍｓ（ＵＳ﹒ＭＥＴＡ）、微軟（ＵＳ﹒ＭＳＦＴ）、高通

（ＵＳ﹒ＱＣＯＭ）、慧榮科技（ＵＳ﹒ＳＩＭＯ）等。（ｗａ）

