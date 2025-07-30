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30/07/2025 09:15

期指低開１２４點報２５３４５，國指期貨跌６４點報９０６５

　　《經濟通通訊社３０日專訊》期指低開１２４點報２５３４５，國指期貨低開６４點報
９０６５，科指期貨低開６５點報５５６１。

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