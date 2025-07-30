期指低開１２４點報２５３４５，國指期貨跌６４點報９０６５

《經濟通通訊社３０日專訊》期指低開１２４點報２５３４５，國指期貨低開６４點報
９０６５，科指期貨低開６５點報５５６１。
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30/07/2025 09:15
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下一篇新聞︰30/07/2025 09:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６４１２﹒５升６﹒５點
30/07/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數５４６０１張減４５０４２張
30/07/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數６８６２６張減５９４３４張
30/07/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數３４５４７張，減３３９４１張
29/07/2025 19:06 《再戰明天》加拿大央行公布議息結果，滙控恒生公布業績
29/07/2025 19:05 《日入而息》金管局明年初發穩定幣牌，麗新傳售建設銀行大廈股權
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