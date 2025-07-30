  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
期貨新聞

30/07/2025 16:46

８月期指最後交易價２５１７８跌３２０點，成交１１１０７６張

　　《經濟通通訊社３０日專訊》是日期指結算，即月期指估計結算價為２５３０８，即月國指
期貨估計結算價為９０７６，而即月科指期貨估計結算價為５５３０。
　
　　８月期指最後交易價２５１７８，跌３２０點，高水１點，成交１１１，　０７６張。８月
國指期貨最後交易價９０４１，跌１０５點，高水３點，成交１０９２５３張。另外，８月科指
期貨最後交易價５５０４，跌１３７點，高水１３點，成交１６８，　６５５張。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

上一篇新聞︰30/07/2025 16:56  《中國要聞》朱華榮：未來十年將在新汽車領域投入２０００億

下一篇新聞︰30/07/2025 16:31  ８月期指最後交易價２５１７８跌３２０點，高水１點

其他文章
More

30/07/2025 19:09  《日入而息》滙控業績遜預期啟３０美元回購，恒生中期少賺三成

30/07/2025 17:20  【夜期時段】８月期指最新報２５２０９點，升３１點，高水３２點

30/07/2025 17:00  《外圍焦點》美儲局公布議息結果，美國公布ＡＤＰ就業變動

30/07/2025 15:02  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６４１４﹒３升８﹒３點

30/07/2025 09:15  期指低開１２４點報２５３４５，國指期貨跌６４點報９０６５

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

從神話到現實：大衛走廊的新西亞野心曝光？

30/07/2025 16:19

大國博弈

特朗普廢了WTO的武功

29/07/2025 14:50

關稅戰

日本加息牽扯全球資金流向

27/07/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處