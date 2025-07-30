８月期指最後交易價２５１７８跌３２０點，成交１１１０７６張

《經濟通通訊社３０日專訊》是日期指結算，即月期指估計結算價為２５３０８，即月國指

期貨估計結算價為９０７６，而即月科指期貨估計結算價為５５３０。



８月期指最後交易價２５１７８，跌３２０點，高水１點，成交１１１， ０７６張。８月

國指期貨最後交易價９０４１，跌１０５點，高水３點，成交１０９２５３張。另外，８月科指

期貨最後交易價５５０４，跌１３７點，高水１３點，成交１６８， ６５５張。

