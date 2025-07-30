【夜期時段】８月期指最新報２５２０９點，升３１點，高水３２點

《經濟通通訊社３０日專訊》是日期指結算，８月期指在夜期時段開市報２５１８０點，升
２點，高水３點，最新報２５２０９點，升３１點，高水３２點，合約成交５０４張。
８月國指期貨在夜期時段開市報９０４１點，無升跌，高水３點，最新報９０５１點，升
１０點，高水１３點，合約成交５５９張。
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30/07/2025 17:20
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30/07/2025 16:46 ８月期指最後交易價２５１７８跌３２０點，成交１１１０７６張
30/07/2025 16:31 ８月期指最後交易價２５１７８跌３２０點，高水１點
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