【夜期時段】８月期指最新報２５２０９點，升３１點，高水３２點

《經濟通通訊社３０日專訊》是日期指結算，８月期指在夜期時段開市報２５１８０點，升

２點，高水３點，最新報２５２０９點，升３１點，高水３２點，合約成交５０４張。



８月國指期貨在夜期時段開市報９０４１點，無升跌，高水３點，最新報９０５１點，升

１０點，高水１３點，合約成交５５９張。

