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30/07/2025 19:12

《再戰明天》日本公布議息結果，中國公布ＰＭＩ

　　《經濟通通訊社３０日專訊》日本公布議息結果，及中國公布ＰＭＩ，料為周四（３１日）
市場焦點。
　
　　各國重要經濟活動方面，周四本港時間１０：３０ａｍ，日本央行公布利率決定，此後央行
總裁植田和男舉行記者會。
　
　　數據方面，周四（３１日）日本公布官方指標利率，料維持於０﹒５％。７：５０ａｍ（本
港時間．下同），日本公布６月工業生產，月率跌幅料由０﹒１％擴大至０﹒８％，年率料由下
滑２﹒４％改善至升１﹒３％；６月零售銷售月率料由下滑０﹒６％改善至升０﹒５％，年率升
幅料由１﹒９％收窄至１﹒８％。９：３０ａｍ，中國公布７月製造業採購經理人指數，料維持
於４９﹒７；７月非製造業採購經理人指數料由５０﹒５降至５０﹒２；７月綜合採購經理人指
數。同一時間，澳洲公布第二季出口物價，季率料由２﹒１％逆轉至下滑３％；第二季進口物價
季率料由３﹒３％逆轉至下滑０﹒４％；６月建築許可月率升幅料由３﹒２％收窄至１﹒８％；
６月零售銷售月率升幅料由０﹒２％擴大至０﹒４％。１：００ｐｍ，日本公布６月新屋動工，
年率跌幅料由３４﹒４％收窄至１６﹒４％；７月消費者信心指數料由３４﹒５升至３５。
２：００ｐｍ，德國公布６月進口物價，月率跌幅料由０﹒７％收窄至０﹒２％，年率跌幅料由
１﹒１％擴大至１﹒６％。
　
＊本港公布第二季ＧＤＰ，美國公布個人消費等數據＊
　
　　４：３０ｐｍ，香港公布第二季本地生產總值，年率升幅料由３﹒１％收窄至２﹒８％，經
季節調整季率升幅料由１﹒９％收窄至０﹒１％；６月貨幣供應Ｍ１；６月貨幣供應Ｍ２；６月
貨幣供應Ｍ３；６月零售銷售年率升幅料由２﹒４％收窄至１﹒４％。５：００ｐｍ，歐元區公
布６月失業率，料維持於６﹒３％。８：００ｐｍ，德國公布７月消費者物價指數，月率料由持
平升上０﹒２％，年率升幅料維持於２％。８：３０ｐｍ，美國公布６月個人消費，料由下滑
０﹒１％改善至升０﹒４％；６月個人所得料由下滑０﹒４％改善至升０﹒２％；連續申請失業
救濟金人數料由１９５﹒５萬降至１９５﹒３萬；首次申請失業救濟金人數料由２１﹒７萬升至
２２﹒３萬。９：４５ｐｍ，美國公布７月芝加哥採購經理人指數，料由４０﹒４升至４２。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：黃河實業（００３１８）、悅達國際控股（００６２９）
、富一國際控股（０１４７０）、珩灣科技（０１５２３）、鴻盛昌資源（０１８５０）、汽車
之家－Ｓ（０２５１８）、渣打集團（０２８８８）、香港電訊－ＳＳ（０６８２３）、法拉帝
（０９６３８）、宏信建發（０９９３０）等。（ｗａ）

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