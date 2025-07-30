《日入而息》滙控業績遜預期啟３０美元回購，恒生中期少賺三成

《今天重點》

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滙控（００００５）中期列帳基準稅前盈利跌２７％，息１０美仙；維持今年銀行業務淨利息收

益指引約４２０億美元；次季列帳基準除稅前盈利跌２９％；香港上海滙豐銀行中期列帳基準除

稅前利潤跌１４％；艾橋智稱上半年各項行動已節省７億美元成本；上半年預期信貸損失為１９

億美元；擬展開最多３０億美元股份回購；集團特別關注風險敞口佔香港商業房地產敞口不到５

％；瑞士私人銀行被執法機構調查，疑涉參與洗錢活動

恒生（０００１１）中期少賺３０％至６８﹒８億元，第二次中期息１﹒３元；恒生擬回購最多

３０億元股份，料６個月內完成；中期信貸減值提撥增至４９億元，不良貸款比率升至６﹒６９

％；下半年不確定性持續不排除提高撥備，但無損派息能力

恒隆集團（０００１０）中期純利跌２１﹒５％至６﹒９７億元，息２１仙；淨負債比率有下調

空間，資本支出降，冀提高股息水平

恒隆地產（００１０１）中期純利跌約１４％至９﹒１２億元，息１２仙；恒隆地產物業銷售收

入大跌８７％，香港零售物業組合收入跌７％

陳茂波料下半年經濟維持增長，本地消費已穩住；正與中央機構研放寬限制，便利內地來港人才

調配資金置業

許正宇稱無計劃允許非住宅物業交易分期繳付印花稅

政治局會議指今年１０月召開第二十屆中央委員會第四次全體會議；依法依規治理企業無序競爭

，深入實施提振消費行動；幫助受衝擊較大的外貿企業，強化融資支持；當前經濟運行面臨不少

風險挑戰，增強憂患意識；落實落細更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策；分析指政治局

會議基調沒特別超預期，料政策將「因時而變」

衛健委指國家育兒補貼實現三孩生育政策下的全面覆蓋；育兒補貼地方標準如較國家高，可備案

續執行；育兒補貼營造生育友好氛圍，更好保障民生；一孩納育兒補貼範圍，有利於家庭再生育

考慮；育兒補貼８月下旬開放申領，今年中央預算９００億元

堪察加發生８﹒７級特大地震，日本發出海嘯警報；福島暫停排放核污水，向員工發出避難指示

；日本仙台機場緊急關閉跑道，至少２架內陸客機折返；ＪＲ東日本暫停部分服務，東岸各縣開

放避難所

仙台機場因海嘯警報關閉，香港快運飛仙台航班改降東京成田機場



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《即日市況》

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恒指全日跌３４７點收報２５１７６，滙控績後失紅底，車股集體挫

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《深滬股市》

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政治局會議召開，滬指收升０﹒１７％，旅遊消費衝高

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《美元匯價》

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歐元最新報１﹒１５５３╱５５，日圓最新報１４８﹒０３╱０４

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《公司業績》

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滙控（００００５）中期列帳基準稅前盈利跌２７％，息１０美仙；維持今年銀行業務淨利息收

益指引約４２０億美元；次季列帳基準除稅前盈利跌２９％；香港上海滙豐銀行中期列帳基準除

稅前利潤跌１４％

恒生（０００１１）中期少賺３０％至６８﹒８億元，第二次中期息１﹒３元

恒隆集團（０００１０）中期純利跌２１﹒５％至６﹒９７億元，息２１仙

恒隆地產（００１０１）中期純利跌約１４％至９﹒１２億元，息１２仙

盈大地產（００４３２）中期虧損擴大至２﹒５億元，不派息

香港置地上半年基礎盈利２﹒９７億美元，中期息維持６美仙

津上機床中國（０１６５１）母企首季中國分部溢利按年升逾３８％

新東方（０９９０１）全年純利升２０％，第四財季跌近７４％；料２０２６財年淨營收升最多

１０％，推新一輪股東回報計劃

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《公司資訊》

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滙控（００００５）艾橋智稱上半年各項行動已節省７億美元成本；上半年預期信貸損失為１９

億美元；擬展開最多３０億美元股份回購；集團特別關注風險敞口佔香港商業房地產敞口不到５

％；瑞士私人銀行被執法機構調查，疑涉參與洗錢活動

恒生（０００１１）擬回購最多３０億元股份，料６個月內完成；中期信貸減值提撥增至４９億

元，不良貸款比率升至６﹒６９％；下半年不確定性持續不排除提高撥備，但無損派息能力

恒隆（０００１０）淨負債比率有下調空間，資本支出降，冀提高股息水平

恒隆地產（００１０１）物業銷售收入大跌８７％，香港零售物業組合收入跌７％

中銀香港（０２３８８）與港交所推出免費港股串流報價服務

阿里巴巴（０９９８８）１６８８發布ＡＩ版Ａｐｐ，內部定「向ＡＩ要人效」

譚仔國際（０２２１７）首度進駐馬來西亞，進一步拓展東南亞市場

中慧元通再申ＩＰＯ上市聆訊獲批，去年收入增近四倍

Ｍｏｘ Ｂａｎｋ夥ＱＢＥ推出保險產品，首推個人意外保障計劃

ＰＡＯｂａｎｋ獲陸控增資２億元加強產品開發及技術建設

中國平安（０２３１８）聘任人工智能專家王曉航出任首席技術官

京東（０９６１８）七鮮小廚日均訂單超千單，「菜品合夥人」收６﹒６萬份報名

仙台機場因海嘯警報關閉，香港快運飛仙台航班改降東京成田機場

商湯（０００２０）發布全新「日日新」大模型體系，提升訓練及推理吞吐量

寧德時代（０３７５０）主動報案，海辰儲能高管涉侵犯商業秘密被捕

復星醫藥（０２１９６）與紐科就ＡＲ１００１簽署大中華區獨家許可協議

法國航運巨頭達飛集團擬參與長和（００００１）港口交易，稱交易對行業非常重要

國家郵政局召集極兔（０１５１９）、中通（０２０５７）等開會，治理「內捲」競爭

中行（０３９８８）、中國郵政董事長會談，冀在跨境融資等深化合作

九建（０００３４）西營盤半山名滙沽出２９伙，套現逾２﹒１億元

新世界（０００１７）滶晨ＩＩ超額認購逾２２倍，今日次輪賣８８伙

萬科（０２２０２）香港上然第３期上樓書，共提供５６５伙單位

據報時代中國（０１２３３）境外債務重組計劃獲香港法院批准

中國金融租賃（０２３１２）建議更改公司中英文名稱

云想科技（０２１３１）王晨辭任執行董事及公司首席執行官

ＴＤＳ及富合置業堅尼地道３３號首推３０伙，入場價８２０萬起

中國金屬利用（０１６３６）核數師就上財年業績持續經營問題無法表示意見

中石化油服（０１０３３）子公司３６億元人幣中標天然氣管道工程

泛海集團（００１２９）財務董事倫培根榮休，朱偉明已出任首席財務官

滙漢控股（００２１４）財務董事倫培根將退任執董，朱偉明已出任首席財務官

眾安國際領投圓幣科技４０００萬美元Ａ２輪融資

石藥集團（０１０９３）與ＭＡＤＲＩＧＡＬ就ＳＹＨ２０８６訂立獨家授權協議

海信家電（００９２１）胡劍涌不再擔任總裁，高玉玲接任

四環醫藥（００４６０）創新藥新適應症臨床完成首例受試者入組

渣打（０２８８８）監管當局同意Ｐｈｉｌ Ｒｉｖｅｔｔ為風險委員會主席

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《中國要聞》

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習近平稱保持政策連續性穩定性，有力提振消費

政治局會議指今年１０月召開第二十屆中央委員會第四次全體會議；依法依規治理企業無序競爭

，深入實施提振消費行動；幫助受衝擊較大的外貿企業，強化融資支持；當前經濟運行面臨不少

風險挑戰，增強憂患意識；落實落細更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策；分析指政治局

會議基調沒特別超預期，料政策將「因時而變」

衛健委指國家育兒補貼實現三孩生育政策下的全面覆蓋；育兒補貼地方標準如較國家高，可備案

續執行；育兒補貼營造生育友好氛圍，更好保障民生；一孩納育兒補貼範圍，有利於家庭再生育

考慮；育兒補貼８月下旬開放申領，今年中央預算９００億元

國家海洋預報台指堪察加地震或引發海嘯，不對中國沿岸災害性影響；中國發布海嘯黃色警報，

堪察加地震將對沿岸造成災害；中國自然資源部解除浙江、上海海嘯黃色警報

國家移民局為高技術人才來華提供便捷高效管理政策

財政部指６月全國發行地方政府債券１１７５３億元

發改委指政府投資基金不得以明股實債變相增隱性債務

機構指中國７月官方及標普製造業ＰＭＩ均料持平

國安部指共享充電寶成境外間諜或別有用心者竊密工具

人行３０９０億逆回購利率持平，淨投放１５８５億

國家藥監局原副局長陳時飛被除黨籍，涉大搞權錢交易

中組部從黨費劃撥１﹒４億支持京冀魯等防汛救災工作

北交所組織券商自查，聚焦證券代碼批量切換技術準備

星巴克中國營收連續三季同比增長，產品創新提高顧客購買頻次

中國長安汽車集團計劃２０２３年產銷目標５００萬輛；朱華榮稱未來十年將在新汽車領域投入

２０００億

山東裕龍石化擬投資１１８０億建廠，進軍化工品市場

嵐圖汽車據報完成收購武漢雲峰工廠，金額逾７億元

大灣區首條長航無人機物流航線開通，首飛跨三市送海鮮

北京市總工會等與餓了麼辦騎手商家懇談會，良性競爭形成多贏局面

深圳上半年ＧＤＰ增５﹒１％，工業增加值增４﹒３％

全國基孔肯雅熱疫情防治工作電視電話會議北京召開

內地次季新發放個人房貸加權平均利率降至３﹒０９％

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《寶島快訊》

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台股收升１﹒１％，報２３４６１﹒７２點

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《大國博弈》

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工信部表示維護公平市場競爭秩序，鼓勵美企紮根投資中國

美擬對買俄油徵１００％關稅，中方斥脅迫不能解決問題

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《國際要聞》

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中柬泰三方非正式會晤今上海舉行，重申遵守停火共識；外交部指柬泰讚賞中國為平息衝突發揮

的積極作用

堪察加發生８﹒７級特大地震，日本發出海嘯警報；福島暫停排放核污水，向員工發出避難指示

；日本仙台機場緊急關閉跑道，至少２架內陸客機折返；ＪＲ東日本暫停部分服務，東岸各縣開

放避難所

美國發海嘯警報，籲夏威夷沿海居民前往４樓以上高處；特朗普支持率跌至４０％，第二任期新

低

特朗普稱仍在與印度談判，可能徵收２０％至２５％關稅

韓國高級經濟官員與美國商務部長盧特尼克會談

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《外圍經濟》

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新加坡金管局維持貨幣政策不變，觀望美國關稅影響

日本央行料維持利率不變，上調通脹預測

聯儲局公布利率決策前，勞動力市場空缺略低於預期；聯儲局７月議息會料現分歧，政治操弄大

於「轉鴿」；美銀上調東證指數及日經指數年終預期

波音第二季營收大增３５％，超市場預期

蘋果再有一名ＡＩ研究員跳槽Ｍｅｔａ，團隊動盪加劇

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《其他消息》

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中證監進一步優化香港互認基金註冊審核安排

陳國基稱人才入境計劃共獲５０萬份申請，３３萬宗獲批超港府目標；政府有完整方法應對極端

天氣，機制行之有效

陳茂波料下半年經濟維持增長，本地消費已穩住；正與中央機構研放寬限制，便利內地來港人才

調配資金置業

許正宇稱無計劃允許非住宅物業交易分期繳付印花稅

運輸署指有電子支付方式營辦商構建電召車隊的士平台

吳傑莊料金管局將挑選最具實力發行人，令市場井井有條

報告指亞洲健康及壽險保障缺口擴大，新興市場佔比高

啟德維港．灣畔１Ａ及１Ｂ期上樓書，提供１１４６伙

立法會通過明年違例泊車罰款加至４００元

８月期指最後交易價２５１７８跌３２０點，成交１１１０７６張

銀公禤惠儀稱《香港營商環境報告》肯定銀行業對香港發展貢獻

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