《外圍焦點》歐元區公布失業率，美國公布個人消費等數據

《經濟通通訊社３１日專訊》聯儲局於昨日（３０日）最新議息會議維持利率不變，符合市

場預期，但決策內部分歧浮現，兩位理事罕見投下反對票，為１９９３年以來首次。會後聲明及

主席鮑威爾表態強調尚未就９月調整利率「作任何決定」，市場解讀偏向觀望，股市走勢缺乏方

向。道指收市跌１７１﹒７１點或０﹒３８％，報４４４６１﹒２８點；標普５００指數跌

７﹒９４點或０﹒１２％，收報６３６２﹒９２點；納指升３１﹒３８點或０﹒１５％，報

２１１２９﹒６７點。港股方面，恒生指數收市報２４７７３，跌４０３點或１﹒６％，成交

３２０６億元。



各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今日５：００ｐｍ，歐元區公布６月失業率，料

維持於６﹒３％。今晚８：００ｐｍ，德國公布７月消費者物價指數，月率料由持平升上

０﹒２％，年率升幅料維持於２％。８：３０ｐｍ，美國公布６月個人消費，料由下滑０﹒１％

改善至升０﹒４％；６月個人所得料由下滑０﹒４％改善至升０﹒２％；連續申請失業救濟金人

數料由１９５﹒５萬降至１９５﹒３萬；首次申請失業救濟金人數料由２１﹒７萬升至２２﹒４

萬。９：４５ｐｍ，美國公布７月芝加哥採購經理人指數，料由４０﹒４升至４２。



在美國，今日公布業績的公司有：蘋果（ＵＳ﹒ＡＡＰＬ）、亞馬遜（ＵＳ﹒ＡＭＺＮ）、

日月光半導體（ＵＳ﹒ＡＳＸ）、汽車之家（ＵＳ﹒ＡＴＨＭ）、康卡斯特

（ＵＳ﹒ＣＭＣＳＡ）、Ｃｏｉｎｂａｓｅ Ｇｌｏｂａｌ（ＵＳ﹒ＣＯＩＮ）、萬事達

（ＵＳ﹒ＭＡ）、Ｒｏｂｌｏｘ Ｃｏｒｐ（ＵＳ﹒ＲＢＬＸ）、文遠知行（ＵＳ﹒ＷＲＤ）等

。（ｗａ）

