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31/07/2025 16:49

《外圍焦點》歐元區公布失業率，美國公布個人消費等數據

　　《經濟通通訊社３１日專訊》聯儲局於昨日（３０日）最新議息會議維持利率不變，符合市
場預期，但決策內部分歧浮現，兩位理事罕見投下反對票，為１９９３年以來首次。會後聲明及
主席鮑威爾表態強調尚未就９月調整利率「作任何決定」，市場解讀偏向觀望，股市走勢缺乏方
向。道指收市跌１７１﹒７１點或０﹒３８％，報４４４６１﹒２８點；標普５００指數跌
７﹒９４點或０﹒１２％，收報６３６２﹒９２點；納指升３１﹒３８點或０﹒１５％，報
２１１２９﹒６７點。港股方面，恒生指數收市報２４７７３，跌４０３點或１﹒６％，成交
３２０６億元。
　
　　各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今日５：００ｐｍ，歐元區公布６月失業率，料
維持於６﹒３％。今晚８：００ｐｍ，德國公布７月消費者物價指數，月率料由持平升上
０﹒２％，年率升幅料維持於２％。８：３０ｐｍ，美國公布６月個人消費，料由下滑０﹒１％
改善至升０﹒４％；６月個人所得料由下滑０﹒４％改善至升０﹒２％；連續申請失業救濟金人
數料由１９５﹒５萬降至１９５﹒３萬；首次申請失業救濟金人數料由２１﹒７萬升至２２﹒４
萬。９：４５ｐｍ，美國公布７月芝加哥採購經理人指數，料由４０﹒４升至４２。
　
　　在美國，今日公布業績的公司有：蘋果（ＵＳ﹒ＡＡＰＬ）、亞馬遜（ＵＳ﹒ＡＭＺＮ）、
日月光半導體（ＵＳ﹒ＡＳＸ）、汽車之家（ＵＳ﹒ＡＴＨＭ）、康卡斯特
（ＵＳ﹒ＣＭＣＳＡ）、Ｃｏｉｎｂａｓｅ　Ｇｌｏｂａｌ（ＵＳ﹒ＣＯＩＮ）、萬事達
（ＵＳ﹒ＭＡ）、Ｒｏｂｌｏｘ　Ｃｏｒｐ（ＵＳ﹒ＲＢＬＸ）、文遠知行（ＵＳ﹒ＷＲＤ）等
。（ｗａ）

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