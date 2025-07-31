期指低開２０８點報２４９７０，國指期貨跌６５點報８９７６

《經濟通通訊社３１日專訊》期指低開２０８點報２４９７０，國指期貨低開６５點報
８９７６，科指期貨低開４８點報５４５６。
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31/07/2025 09:15
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31/07/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０９１５８張增３３３９張
31/07/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１４３２４０張，增５０３５張
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30/07/2025 19:09 《日入而息》滙控業績遜預期啟３０美元回購，恒生中期少賺三成
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