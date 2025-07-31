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31/07/2025 09:15

期指低開２０８點報２４９７０，國指期貨跌６５點報８９７６

　　《經濟通通訊社３１日專訊》期指低開２０８點報２４９７０，國指期貨低開６５點報
８９７６，科指期貨低開４８點報５４５６。

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