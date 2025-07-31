即月期指最後交易價２４７４６跌４３２點，低水２７點

《經濟通通訊社３１日專訊》即月期指最後交易價２４７４６，跌４３２點，低水２７點，

暫成交９８７６５張。即月國指期貨最後交易價８８８５，跌１５６點，高水２點，暫成交

９３７８９張。另外，即月科指期貨最後交易價５４５３，跌５１點，平水，暫成交

１１４９１４張。

