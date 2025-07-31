即月期指最後交易價２４７４６跌４３２點，低水２７點

《經濟通通訊社３１日專訊》即月期指最後交易價２４７４６，跌４３２點，低水２７點，
暫成交９８７６５張。即月國指期貨最後交易價８８８５，跌１５６點，高水２點，暫成交
９３７８９張。另外，即月科指期貨最後交易價５４５３，跌５１點，平水，暫成交
１１４９１４張。
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31/07/2025 16:31
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上一篇新聞︰31/07/2025 16:46 即月期指最後交易價２４７４６跌４３２點，成交９９１７３張
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31/07/2025 09:10 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指６４４５﹒７５升４９﹒５點
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