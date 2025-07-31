即月期指最後交易價２４７４６跌４３２點，成交９９１７３張

《經濟通通訊社３１日專訊》即月期指最後交易價２４７４６，跌４３２點，低水２７點，
成交９９１７３張。即月國指期貨最後交易價８８８５，跌１５６點，高水２點，成交
９３７９６張。另外，即月科指期貨最後交易價５４５３，跌５１點，平水，成交１１４９１４
張。
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31/07/2025 16:46
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31/07/2025 15:07 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６４５４﹒０升近５８點
31/07/2025 09:15 期指低開２０８點報２４９７０，國指期貨跌６５點報８９７６
31/07/2025 09:10 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指６４４５﹒７５升４９﹒５點
31/07/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１６２３７２張減６１４３張
31/07/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０９１５８張增３３３９張
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