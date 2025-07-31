《再戰明天》中國公布財新製造業ＰＭＩ，美國公布失業率等數據

《經濟通通訊社３１日專訊》中國公布財新製造業ＰＭＩ，及美國公布失業率等數據，料為

周五（１日）市場焦點。



＊歐元區公布ＣＰＩ，信義系公布業績＊



各國沒重要經濟活動。數據方面，周五（１日）７：００ａｍ（本港時間．下同），澳洲公

布７月製造業採購經理人指數。７：３０ａｍ，日本公布６月失業率，料維持於２﹒５％。

９：３０ａｍ，澳洲公布第二季生產者物價指數。９：４５ａｍ，中國公布７月財新製造業採購

經理人指數。３：５５ｐｍ，德國公布７月製造業採購經理人指數，料由４９升至４９﹒２。

４：３０ｐｍ，英國公布７月製造業採購經理人指數，料由４７﹒７升至４８﹒２。

５：００ｐｍ，歐元區公布７月消費者物價指數，月率料由０﹒３％逆轉至下滑０﹒１％，年率

升幅料由２％收窄至１﹒９％。８：３０ｐｍ，美國公布７月失業率，料由４﹒１％升上

４﹒２％。９：４５ｐｍ，美國公布７月製造業採購經理人指數，料由５２﹒９降至４９﹒７。

１０：００ｐｍ，美國公布７月ＩＳＭ製造業指數，料由４９升至４９﹒５；７月密歇根大學消

費者信心指數料由６０﹒７升至６２。



在本港，明日公布業績的公司有：信義玻璃（００８６８）、信義光能（００９６８）等。

（ｗａ）

