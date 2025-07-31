《日入而息》外匯基金半年投資收入１９４４億，次季ＧＤＰ勝預期

《今天重點》

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本港第二季ＧＤＰ預估增長３﹒１％，勝預期

外匯基金上半年投資收入１９４４億元，香港股票投資收益２２９億；６月底外滙基金總資產按

月增１３７７億元；余偉文稱下半年投資環境仍非常不明朗，外匯估值上調未必能持續

本港６月零售業總銷貨價值按年升０﹒７％，遜預期

政府首３個月錄得赤字９３９億元；第二季負資產宗數３﹒７８萬宗，按季跌７％；６月港元存

款跌０﹒９％，香港人民幣存款跌９﹒６％

渣打（０２８８８）中期列帳基準除稅前溢利按年升２６％，息增至１２﹒３美仙；上半年淨息

差升７個基點，信貸減值支出為３﹒３６億美元；宣布１３億美元股份回購，續提高每股全年股

息金額；料有形股東權益回報於２０２６年接近１３％，並繼續提升；渣打洪丕正指對香港經濟

看法較６個月前更為樂觀；渣打禤惠儀指香港商業房地產佔集團整體敞口低於０﹒５％；渣打禤

惠儀稱很快提交穩定幣牌照申請

香港電訊（０６８２３）中期純利升４％，分派３３﹒８仙；有信心經調整資金流及派息繼續增

長

三大發鈔行維持Ｐ不變，經絡料美聯儲第四季首次減息；經絡指負資產數字仍處於高水平，如樓

市回穩負資產個案有回落空間；中原按揭料美國年內有機會減息，港息仍處下行走勢；中原按揭

指樓價回穩負資產數字掉頭回落，料未來數字續回落

日本城母企再澄清全線結業傳聞，「新低價」策略推升營收及毛利率

中國魚子醬生產商鱘龍科技據報考慮香港ＩＰＯ

統計局指傳統生產淡季加上高溫暴雨洪澇致ＰＭＩ回落；中國７月官方製造業ＰＭＩ降至４９﹒

３％，遜預期；ＰＭＩ折射反內捲效應，市場憂下半年經濟動能放緩

回應長和（００００１）出售港口，商務部表示依法審查，保護市場公平

商務部冀歐方克制使用限制性經貿工具，保持市場開放；商務部期待與美方深化對話磋商，爭取

更多雙贏結果；官媒指中國積極擴大消費品進口，美國企業是重要受益者；美國暫停小額包裹關

稅豁免，中方望恪守公平競爭原則

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《即日市況》

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資金月底拋貨港股收市急跌４０３點，全月仍升７０１點連漲三個月

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《深滬股市》

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滬指高位回吐１﹒２％止步三連升，本月漲３﹒７％

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《美元匯價》

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歐元最新報１﹒１５３７╱３８，日圓最新報１４９﹒９３╱９５

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《公司業績》

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渣打（０２８８８）中期列帳基準除稅前溢利按年升２６％，息增至１２﹒３美仙；上半年淨息

差升７個基點，信貸減值支出為３﹒３６億美元；宣布１３億美元股份回購，續提高每股全年股

息金額；料有形股東權益回報於２０２６年接近１３％，並繼續提升

富一國際控股（０１４７０）全年純利升３﹒２３倍至５４１﹒６萬元，不派息

珩灣科技（０１５２３）中期純利按年升１３﹒４％，息１２﹒３４港仙

香港電訊（０６８２３）中期純利升４％，分派３３﹒８仙；有信心經調整資金流及派息繼續增

長

雙財莊（０２３２１）宣派特別息，每股普通股０﹒０１３５元

悅達國際控股（００６２９）中期純利跌１６﹒３％至１５３５萬人幣

紛美包裝（００４６８）進一步延遲刊發２０２４年全年業績，續暫停買賣

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《公司資訊》

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雲天勵飛申請在港上市，去年虧損擴大至５﹒７億人幣

中國魚子醬生產商鱘龍科技據報考慮香港ＩＰＯ

據報華為支持的天岳先進啟動香港上市推介

阿里（０９９８８）開源視頻生成模型，降計算消耗增圖像及視頻數據

恒生（０００１１）委任美林操作回購計劃，期限至明年１月；恒生銀行維持港元最優惠年利率

５﹒２５厘不變

遠東控股（０００３６）就洽購物業相關公司訂立諒解備忘錄

來凱醫藥（０２１０５）肥胖症新藥臨床試驗獲ＦＤＡ批准

新世界（０００１７）滶晨ＩＩ昨次輪沽出３３伙，單日套現４﹒６億；第三季將有三個豪宅項

目交付，其中柏蔚森擬９月現樓交付

網易（０９９９９）雲音樂起訴ＳＭ娛樂濫用市場支配地位案，８月６日杭州開審

安井食品（０２６４８）今日起獲調入港股通交易證券名單

美團（０３６９０）據報近期遭南非Ｎａｓｐｅｒｓ減持套現共計２﹒５億美元；茅台官方授權

店據報陸續上線全國各地美團閃購

長實（０１１１３）２１ ＢＯＲＲＥＴＴ ＲＯＡＤ以１﹒４４億沽四房大宅

工銀亞洲擴大「灣區帳戶通」服務至內地所有大灣區城市

巨星傳奇（０６６８３）回應夥宇樹拓ＩＰ機器人指集團負責設計及全球化營銷策略

康寧傑瑞（０９９６６）卵巢癌新藥獲美國ＦＤＡ批准開展ＩＩ期臨床研究

中國新城市（０１３２１）等共同發起成立香港ＲＷＡ全球產業聯盟

中銀香港（０２３８８）「開戶易」見證服務地區擴展至所有內地大灣區城市

上海小南國（０３６６６）將與銀行商討４００萬人幣現有融資

保誠（０２３７８）就馬來西亞股息爭議達成和解

開拓藥業（０９９３９）治療脫髮藥物臨床試驗完成全部患者入組

中國文旅農業（００５４２）續加速開發中物業及竣工物業預售及銷售

日本城母企再澄清全線結業傳聞，「新低價」策略推升營收及毛利率

李氏大藥廠（００９５０）腫瘤藥物獲批於內地聯合化療廣泛期小細胞肺癌治療

梅斯健康（０２４１５）受託人購入合共１０萬股，總代價約１０萬元

永利澳門（０１１２８）ＷＭ Ｃａｙｍａｎ ＩＩ獲提供１０億美元額外信貸

聯想集團（００９９２）在《財富》世界５００強排行榜中躍升５２位至１９６位

興證國際（０６０５８）獲授最高６５００萬美元非承諾性循環貸款融資

鼎珮集團據報擬推出新股票多空對沖基金，初募資目標高於１億美元

回應長和（００００１）出售港口，商務部表示依法審查，保護市場公平

齊魯高速（０１５７６）董事長王振江辭任

星展香港委任陳淑珊為董事會成員兼副主席

銀河證券（０６８８１）與中金公司（０３９０８）據報擬於東南亞設投資基金，規模超１０億

美元

路透指協鑫科技（０３８００）稱中國多晶硅企業擬關閉三分一產能

滙豐維持最優惠利率５﹒２５厘不變

渣打香港維持港元最優惠貸款利率５﹒５厘不變

中銀香港維持最優惠利率５﹒２５厘不變

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《中國要聞》

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政治局會議提「高質量開展城市更新」，專家指助推內房轉型升級

國家衛健委發布基孔肯雅熱診療方案（２０２５年版）；美擬就基孔肯雅熱對華發旅行警告，外

交部表示疫情可控

統計局指傳統生產淡季加上高溫暴雨洪澇致ＰＭＩ回落；中國７月官方製造業ＰＭＩ降至４９﹒

３％，遜預期；ＰＭＩ折射反內捲效應，市場憂下半年經濟動能放緩

公募基金６月底資產規模３４﹒３９萬億元，再創新高

次季中國市場黃金ＥＴＦ流入４６４億，最強季度表現

中國四川盆地首個頁岩油田誕生

上半年充電基礎設施增３２８萬個，縣域覆蓋達９７％

能源局指全國用電負荷料破１５﹒５億千瓦，供需可控

深圳發布２０２４－２０２６年低空基礎設施建設方案；深圳羅湖口岸離境退稅辦理點啟用，辦

理櫃台全國最多

受讓財政部９０億股股份，匯金持股中國農再５６％

內地炒港股需補兩成稅，全球稅務合作增內資出海難度

人行２８３２億逆回購利率持平，淨回籠４７８億

兵器裝備集團原副總經理劉衛東涉受賄等罪被雙開

新浪發布去年Ａ股ＣＦＯ薪酬榜，美的集團居榜首

下一代ＤｅｅｐＳｅｅｋ技術曝光，梁文鋒署名論文獲獎

字節跳動在職員工工齡的中位數是２﹒９年

北京水災釀４４死９失蹤，密雲區一老人院３１人亡

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒３４％，報２３５４２﹒５２點

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《大國博弈》

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兩中國人日本街頭遇襲重傷，外交部表示已向日方表關切

商務部冀歐方克制使用限制性經貿工具，保持市場開放；商務部期待與美方深化對話磋商，爭取

更多雙贏結果；官媒指中國積極擴大消費品進口，美國企業是重要受益者；美國暫停小額包裹關

稅豁免，中方望恪守公平競爭原則

網信辦就Ｈ２０芯片漏洞後門安全風險約談英偉達；國家網信辦約談英偉達，商務部表示目前沒

有可提供信息

巴拿馬審計長據報就巴拿馬港口合同提起訴訟，指合同違憲

美財長表示特朗普「嬰兒帳戶」是社保私有化後門

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《國際要聞》

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日本２２個地區昨觀測到海嘯，岩手縣高達１﹒３米

加拿大擬承認巴人立國，特朗普威脅指加劇美加貿談難度

特朗普對韓國徵１５％關稅，韓九成投資利潤歸美國

遭徵５０％重稅，據報巴西能源公司已暫停向美出口石油

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《外圍經濟》

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加拿大央行宣布維持基準利率不變

鮑威爾稱央行需要繼續警惕特朗普關稅的通脹風險；駿利亨德森稱聯儲局持續觀望，但異議顯示

鴿派傾向

日本央行委員一致通過，維持利率在０﹒５厘不變；植田和男指匯率未偏離預期，日圓應聲下挫

；保德信指日本今年稍後或加息，提振日圓緩解進口通脹

豐田上半年汽車銷量逾５５４萬輛，時隔３年創新高

三星第二季淨利較去年同期下降４８％

微軟任命慶雪輝為大中華區首席夥伴官

富達國際指比特幣正進入更複雜和成熟價格發展階段

特朗普對半成品銅徵收５０％關稅，銅價一度暴跌１８％

世界黃金協會指第二季全球黃金投資需求飆漲７８％

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《其他消息》

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李雲澤會見香港保監局姚建華，就深化雙邊監管等交流

監管據報提高赴港上市Ａ股市值門檻至２００億人幣

政府收回興建北環線主線所需私人土地

人才計劃受養人居港兩年方符資助大學「本地生」定義

三大發鈔行維持Ｐ不變，經絡料美聯儲第四季首次減息；經絡指負資產數字仍處於高水平，如樓

市回穩負資產個案有回落空間

摩根資產管理料美國１２月減息可能性較大

美聯指Ｈ按拆息顯著下跌，推動樓市「價穩量升」

嘉信理財指美聯儲繼續觀望，重通脹多於政治

安本指今年美聯儲或不減息，中國政策工具抵關稅影響

中原按揭料美國年內有機會減息，港息仍處下行走勢；中原按揭指樓價回穩負資產數字掉頭回落

，料未來數字續回落

仲量聯行指６月整體甲級寫字樓錄得正吸納量

美聯指放寬內地來港人才調資金買樓刺激資金流入樓市

證監會已發牌予１１個平台，處理另外９個牌照申請；中資基金佔香港基金市場僅９％，仍有廣

闊提升空間

貿發局及團結香港基金對《香港營商環境報告》表示歡迎

金發局歡迎《香港營商環境報告》，助國際投資者全面了解本港優勢；港美息差對套息交易仍具

吸引力，弱方兌換保證或再被觸發

廣東今年續於澳門發行離岸人幣債券，規模至多２５億；澳門１１衛星賭場須年底前結束營運，

君怡娛樂場今日凌晨停運

馬時亨稱香港營商環境強，需研究開拓非洲等新市場

政府首３個月錄得赤字９３９億元；本港６月零售業總銷貨價值按年升０﹒７％，遜預期；本港

第二季ＧＤＰ預估增長３﹒１％，勝預期

金管局表示６月底外滙基金總資產按月增１３７７億元；第二季負資產宗數３﹒７８萬宗，按季

跌７％；外匯基金上半年投資收入１９４４億元，香港股票投資收益２２９億

會財局指減少核數師倉促辭任取得顯著進展，倡釐清審計費用

民青局委任李德康出任區議會議員薪津獨立委員會主席

黎永滔原持有赤柱獨立屋淪銀主盤，意向價３﹒４５億

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