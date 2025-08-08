  • 會員
期貨新聞

08/08/2025 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１２９８９２張，減２１１８張

　　《經濟通通訊社８日專訊》恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為１２９８９２張，
較前減２１１８張；若計入其他月份的未平倉合約，總數１４７３２３張，減１９７８張。
　
　　　　　　　　　　　　　近一周恒指期貨未平倉合約總數
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　日期　　　　　現貨月份　　　　＋╱－　　　所有月份　　　　＋╱－　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　０７╱０８（四）　１２９８９２　　－２１１８　１４７３２３　　－１９７８
　　０６╱０８（三）　１３２０１０　　　　７０６　１４９３０１　　　１１６８
　　０５╱０８（二）　１３１３０４　　－４０２９　１４８１３３　　－３６３９
　　０４╱０８（一）　１３５３３３　－１３１０４　１５１７７２　－１２８４４
　　０１╱０８（五）　１４８４３７　　　６３４１　１６４６１６　　　６５８７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　近一周恒指期貨未平倉合約淨數
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　日期　　　　　現貨月份　　＋╱－　　　所有月份　　＋╱－　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　０７╱０８（四）　４８６８１　　－３２８　５９９７４　　　－５５
　　０６╱０８（三）　４９００９　　　２０４　６００２９　　　１８３
　　０５╱０８（二）　４８８０５　－２４２２　５９８４６　－２０１０
　　０４╱０８（一）　５１２２７　　　４９３　６１８５６　　　５５７
　　０１╱０８（五）　５０７３４　　　４２３　６１２９９　　　４０９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數

