恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１２９８９２張，減２１１８張

《經濟通通訊社８日專訊》恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為１２９８９２張，
較前減２１１８張；若計入其他月份的未平倉合約，總數１４７３２３張，減１９７８張。
近一周恒指期貨未平倉合約總數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
０７╱０８（四） １２９８９２ －２１１８ １４７３２３ －１９７８
０６╱０８（三） １３２０１０ ７０６ １４９３０１ １１６８
０５╱０８（二） １３１３０４ －４０２９ １４８１３３ －３６３９
０４╱０８（一） １３５３３３ －１３１０４ １５１７７２ －１２８４４
０１╱０８（五） １４８４３７ ６３４１ １６４６１６ ６５８７
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
近一周恒指期貨未平倉合約淨數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
０７╱０８（四） ４８６８１ －３２８ ５９９７４ －５５
０６╱０８（三） ４９００９ ２０４ ６００２９ １８３
０５╱０８（二） ４８８０５ －２４２２ ５９８４６ －２０１０
０４╱０８（一） ５１２２７ ４９３ ６１８５６ ５５７
０１╱０８（五） ５０７３４ ４２３ ６１２９９ ４０９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
