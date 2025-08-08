恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０６２２３張減４１０８張

《經濟通通訊社８日專訊》恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為２０６２２３張，
較前減４１０８張；若計入其他月份的未平倉合約，總數２７８９７９張，減１００１張。
近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
０７╱０８（四） ２０６２２３ －４１０８ ２７８９７９ －１００１
０６╱０８（三） ２１０３３１ －２７６０ ２７９９８０ －１３５０
０５╱０８（二） ２１３０９１ ６７０６ ２８１３３０ ６７６８
０４╱０８（一） ２０６３８５ －２４８３９ ２７４５６２ －２５０５０
０１╱０８（五） ２３１２２４ １３９１６ ２９９６１２ １４１８７
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
０７╱０８（四） ５８９４２ ７１１ １１６５９２ ３４５５
０６╱０８（三） ５８２３１ ５０２８ １１３１３７ ６６８２
０５╱０８（二） ５３２０３ ５８７９ １０６４５５ ５６７８
０４╱０８（一） ４７３２４ －６１１３ １００７７７ －５９８３
０１╱０８（五） ５３４３７ １９０５ １０６７６０ １９９０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
【你點睇？】美國全球徵收新關稅，轉口貨物收額外40%關稅，你認為中美誰贏了？► 立即投票