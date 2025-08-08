恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１７４０２７張，減１６１張

《經濟通通訊社８日專訊》恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為１７４０２７張，
較前減１６１張；若計入其他月份的未平倉合約，總數１９９４２２張，增４１７張。
近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
０７╱０８（四） １７４０２７ －１６１ １９９４２２ ４１７
０６╱０８（三） １７４１８８ １４６１ １９９００５ ２２６６
０５╱０８（二） １７２７２７ －５４８５ １９６７３９ －５００８
０４╱０８（一） １７８２１２ ４２１９ ２０１７４７ ５８５７
０１╱０８（五） １７３９９３ ８０５９ １９５８９０ ８４１８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
０７╱０８（四） ９５２５２ －１１３５ １１３８４５ －５６９
０６╱０８（三） ９６３８７ ３１０８ １１４４１４ ３９３０
０５╱０８（二） ９３２７９ －４６０７ １１０４８４ －４２４０
０４╱０８（一） ９７８８６ １１８８１ １１４７２４ １３４９５
０１╱０８（五） ８６００５ １２４１ １０１２２９ １４６２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
