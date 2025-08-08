期指低開９９點報２４９３３，國指期貨跌３４點報８９３７

《經濟通通訊社８日專訊》期指低開９９點報２４９３３，國指期貨低開３４點報８９３７
，科指期貨低開１２點報５５１６。
08/08/2025 09:15
08/08/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１７４０２７張，減１６１張
08/08/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０６２２３張減４１０８張
08/08/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１２９８９２張，減２１１８張
