即月期指最後交易價２４８３４跌１９８點，低水２５點

《經濟通通訊社８日專訊》即月期指最後交易價２４８３４，跌１９８點，低水２５點，暫

成交６４２３４張。即月國指期貨最後交易價８８９１，跌８０點，低水４點，暫成交

５１５９６張。另外，即月科指期貨最後交易價５４６１，跌６７點，高水１點，暫成交

６８３６９張。

