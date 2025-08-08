即月期指最後交易價２４８３４跌１９８點，成交６４４０８張

《經濟通通訊社８日專訊》即月期指最後交易價２４８３４，跌１９８點，低水２５點，成
交６４４０８張。即月國指期貨最後交易價８８９１，跌８０點，低水４點，成交５１５９６張
。另外，即月科指期貨最後交易價５４６１，跌６７點，高水１點，成交６８６４０張。
08/08/2025 16:46
