【夜期時段】即月期指最新報２４８０４點，跌３０點，低水５５點

《經濟通通訊社８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４８１５點，跌１９點，低水４４

點，最新報２４８０４點，跌３０點，低水５５點，合約成交２３６張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８８８８點，跌３點，低水７點，最新報８８８３點，跌８

點，低水１２點，合約成交３１２張。

