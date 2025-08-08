  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
期貨新聞

08/08/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２４８０４點，跌３０點，低水５５點

　　《經濟通通訊社８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４８１５點，跌１９點，低水４４
點，最新報２４８０４點，跌３０點，低水５５點，合約成交２３６張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報８８８８點，跌３點，低水７點，最新報８８８３點，跌８
點，低水１２點，合約成交３１２張。

【說說心理話】陳敏兒經歷丈夫突然病逝，成立「幸福生活協會」，幫助照顧者。舉辦按摩工作坊，讓癌末病人都有幸福的感覺► 即睇

上一篇新聞︰08/08/2025 19:25  《日入而息》傳內地要求券商減少研討穩定幣，新世界傳洽售資產

下一篇新聞︰08/08/2025 16:46  即月期指最後交易價２４８３４跌１９８點，成交６４４０８張

其他文章
More

08/08/2025 19:26  《再戰明天》澳洲央行一連兩日議息，康師傅公布業績

08/08/2025 16:45  《外圍焦點》聖路易斯聯儲總裁發表講話

08/08/2025 16:31  即月期指最後交易價２４８３４跌１９８點，低水２５點

08/08/2025 15:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指６３７７﹒０，升１０﹒５點

08/08/2025 09:15  期指低開９９點報２４９３３，國指期貨跌３４點報８９３７

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

「一籃子」的派息基金，收息更靠譜

08/08/2025 10:19

貨幣攻略

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10

關稅戰

中美夾擊入窮巷，老仙南海呼風雨

07/08/2025 14:49

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處