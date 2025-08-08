【夜期時段】即月期指最新報２４８０４點，跌３０點，低水５５點

《經濟通通訊社８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４８１５點，跌１９點，低水４４
點，最新報２４８０４點，跌３０點，低水５５點，合約成交２３６張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８８８８點，跌３點，低水７點，最新報８８８３點，跌８
點，低水１２點，合約成交３１２張。
08/08/2025 17:20
