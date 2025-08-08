《再戰明天》澳洲央行一連兩日議息，康師傅公布業績

《經濟通通訊社８日專訊》澳洲央行一連兩日議息，及康師傅公布業績，料為下周一（１１

日）市場焦點。



下周一日本假期休市。各國重要經濟活動方面，澳洲央行召開政策會議（至１２日）。



數據方面，周六（９日）９：３０ａｍ（本港時間．下同），中國公布７月消費者物價指數

，年率料由０﹒１％逆轉至下滑０﹒１％；７月生產者物價指數年率跌幅料由３﹒６％收窄至

３﹒３％。



在本港，下周一（１１日）公布業績的公司有：金蝶國際（００２６８）、康師傅控股

（００３２２）等。



下周二（１２日）公布業績的公司有：銀河娛樂（０００２７）、萬洲國際（００２８８）

、中國聯通（００７６２）、騰訊音樂－ＳＷ（０１６９８）等。



下周三（１３日）公布業績的公司有：電能實業（００００６）、騰訊控股（００７００）

、聯想集團（００９９２）、長江基建集團（０１０３８）、京東集團－ＳＷ（０９６１８）等

。



下周四（１４日）公布業績的公司有：長和（００００１）、港鐵公司（０００６６）、吉

利汽車（００１７５）、長實集團（０１１１３）、京東健康（０６６１８）、網易－Ｓ

（０９９９９）等。



下周五（１５日）公布業績的公司有：中國宏橋（０１３７８）、金沙中國有限公司

（０１９２８）等。（ｗａ）

