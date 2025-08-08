《日入而息》傳內地要求券商減少研討穩定幣，新世界傳洽售資產

《今天重點》

彭博：中國監管部門要求券商等機構減少研討穩定幣

中遠海運集團據報在長和（００００１）港口交易中尋求至少２０％股份；巴拿馬總統對磋商新

港口合約持開放態度

據報新世界（０００１７）與黑石、凱德集團等洽談出售資產

地政總署表示屯門海珠路住宅地共接獲８份標書

渣打（０２８８８）與香港電訊（０６８２３）等成立合營，在港申穩定幣發行人牌照

據報通用汽車將採購寧德時代（０３７５０）電池，用於低成本電動車

中原ＣＣＬ按周跌１﹒１９％，創４７周以來最大跌幅

官媒指中證監續嚴把發行上市入口關，不會大規模擴容

ＭＳＣＩ中國指數季檢，納入三生製藥及老鋪黃金等１４隻成分股；ＭＳＣＩ新興市場指數季檢

，納入中信銀行及老鋪黃金

內地補習社「摘星教育」借殼祟正中學辦ＤＳＥ課，教育局籲勿上當；深圳補習機構摘星教育表

示未在崇正中學舉辦課程或在香港招生

機構指中國７月ＣＰＩ料再轉跌，ＰＰＩ降幅或收窄

美控兩中國人非法出口英偉達芯片，外交部指惡意打壓；中國轉運商品據報可暫避美國額外關稅

懲罰

薩默斯警告特朗普或令美國步阿根廷後塵；特朗普簽署行政令整頓銀行政治歧視行為；庫克送白

宮２４Ｋ金禮物，頒暫時放棄「美製蘋果」

《即日市況》

恒指跌２２２點報２４８５８，中芯九倉挫８％，全周仍升３５１點

《深滬股市》

滬綜指收跌０﹒１２％成交略縮，全周累漲２％

《美元匯價》

歐元最新報１﹒１６４５╱６８，日圓最新報１４７﹒６６╱６７

《公司業績》

卡賓（０２０３０）半年多賺１６％，派息１﹒０８港仙按年增

和電（００２１５）中期虧轉盈６００萬元，派息２﹒２８仙

泰凌醫藥（０１０１１）中期盈轉虧１６９０﹒６萬人幣

《公司資訊》

中農融信與艾德金融共推中國首個農業ＲＷＡ，探索赴港集資

中慧生物－Ｂ（０２６２７）暗盤報３１﹒５元，高招股價逾倍

中基長壽科學（００７６７）遭呈請人提交之清盤呈請已撤回

匯通達（０９８７８）與阿里雲簽訂全面合作協議，接入通義千問ＡＩ

大同集團（００５４４）委任賀新喻為執董，李丹任獨立非執董

據報新世界（０００１７）與黑石、凱德集團等洽談出售資產

據報通用汽車將採購寧德時代（０３７５０）電池，用於低成本電動車

雅仕維傳媒（０１９９３）獲授香港東區海底隧道媒體資源獨家專營權

中芯（００９８１）關稅政策硬著陸並未發生，料關稅影響或變得更小

美團（０３６９０）等入股人工智能科技公司星海圖；美團不公布立秋促銷訂單數據，請客３０

０萬名騎手喝奶茶

快手（０１０２４）Ａｐｐ「團購」板塊下設「外賣」入口，外賣商品主要來自美團

茶百道（０２５５５）立秋日半天銷量及銷售額環比增長均超３４０％

中遠海運集團據報在長和（００００１）港口交易中尋求至少２０％股份；巴拿馬總統對磋商新

港口合約持開放態度

渣打（０２８８８）與香港電訊（０６８２３）等成立合營，在港申穩定幣發行人牌照

世茂（００８１３）畢架山豪宅項目昨沽出９伙，套現逾１﹒３６億元

俊業集團俊薈土瓜灣商場正式投入服務，出租率達八成

小鵬汽車（０９８６８）顧宏地斥１﹒７億元購渣甸山金碧園洋房

中國太平（００９６６）獲批成立私募證券投資基金管理公司

靖奇投資發聲明怒斥招商證券（０６０９９）失職，已向中證監投訴

保利物業（０６０４９）董事長吳蘭玉獲委任為保利發展副總經理

華檢醫療（０１９３１）與ＨａｓｈＫｅｙ簽合作協議，已購入以太坊

弘陽地產（０１９９６）進一步延長重組支持協議費用期限

博安生物（０６９５５）血糖控制藥物獲國家藥監局上市批准

合景泰富（０１８１３）涉及違約事件票據將於本月１０日到期及除牌

中科生物（０１２３７）建議採納２０２５年股份獎勵計劃

舜宇（０２３８２）７月手機鏡頭出貨量按年下降１４﹒６％

中基長壽科學（００７６７）附屬與中航健康訂立合作備忘錄

晨訊科技（０２０００）７月主營業務收入按月跌２５％

寶龍地產（０１２３８）７月合約銷售額跌４５％，首七月跌４９％

合景泰富（０１８１３）７月預售額按年減少１９％

亞視（００７０７）債券持有人６００萬元出售ＣＰＬ股本等以抵銷部分尚欠利息

港交所（００３８８）沒收未領取的２０１９年度第一次中期股息

長安民生物流（０１２９２）王懷成已辭任公司第六屆監事會主席，今日起生效

高德地圖暑假期間，香港的士在其平台載客量按年至少倍增

英皇資本（００７１７）將完成收購Ｃｒｏｓｂｙ，助擴闊收入基礎

ＲＡＦＦＬＥＳ（０１３７６）委任昇世資本為獨立財務顧問

禹洲集團（０１６２８）７月合約銷售額跌９﹒５％，首七月跌１４％

世茂（００８１３）首七月合約銷售額跌２２％，７月跌２７％

新天綠色能源（００９５６）７月發電量增９﹒３％，首七個月升９﹒６％

中信銀行（００９９８）國家金融監督管理總局准金喜年銀行副行長任職資格

港鐵（０００６６）東涌線由東涌往香港車程延長５至８分鐘

《中國要聞》

中國上市公司協會將編制發布２０２５年現金分紅榜單

內地抽驗逾二百家網紅餐廳，蔥魚等農藥獸藥殘留超標

廣州白雲區山泥傾瀉最後一名被困民眾遺體挖出

最高法發布指導意見保障民營經濟發展

劉曉慶被舉報涉嫌偷漏稅，官方通報指未發現涉稅問題

佛山基孔肯雅熱確診個案持續下降，成蚊消殺行動見效

中國佛教協會指釋永信事件敲警鐘，堅決清除害群之馬

交易商協會指不得以低於成本承銷費報價競標債券項目

增值稅新規實施現券續震盪，新發３０年國債未掀波瀾

機構指中國７月ＣＰＩ料再轉跌，ＰＰＩ降幅或收窄

人行１２２０億逆回購利率持平，全周收水５３６５億

上半年中國法拍住宅成交金額同比減少１９﹒８％

全球首家具身智能機器人４Ｓ店北京開業，展多種應用場景

智界新款Ｒ７、Ｓ７開啟預訂，預售價２５﹒８萬元起

茅台紀念酒２﹒５萬瓶２分鐘售罄，黃牛報價過萬元

外匯局指二季度中國經常帳戶順差１３５１億美元

官媒指中證監續嚴把發行上市入口關，不會大規模擴容

彭博指中國監管部門要求券商等機構減少研討穩定幣

抖音治理直播間違規盲盒營銷，年內斷播逾四千場、清退達人逾千個

《寶島快訊》

台股收升０﹒０７％，報２４０２１﹒２６點

台積電７月營收登史上單月次高，按年增２５﹒８％

《大國博弈》

美控兩中國人非法出口英偉達芯片，外交部指惡意打壓；中國轉運商品據報可暫避美國額外關稅

懲罰

貝森特稱就買俄油向中國加徵關稅，可能提上議程

《國際要聞》

以色列總理稱打算控制整個加沙，但不想治理

日本談判代表指美國將終止關稅疊加，並削減汽車稅

薩默斯警告特朗普或令美國步阿根廷後塵；特朗普簽署行政令整頓銀行政治歧視行為；庫克送白

宮２４Ｋ金禮物，頒暫時放棄「美製蘋果」

《外圍經濟》

總統開腔要陳立武「走人」，英特爾股價下跌３％

Ｃｒｏｃｓ發布遜於預期業績指引，收市價暴跌近三成

美國貨幣市場基金資產規模達新高７﹒１５萬億美元

《其他消息》

ＭＳＣＩ中國指數季檢，納入三生製藥及老鋪黃金等１４隻成分股；ＭＳＣＩ新興市場指數季檢

，納入中信銀行及老鋪黃金

內地補習社「摘星教育」借殼祟正中學辦ＤＳＥ課，教育局籲勿上當；深圳補習機構摘星教育表

示未在崇正中學舉辦課程或在香港招生

孫玉菡不點名回應梁振英指「搶人才」令住宅空置率「幸保不失」；超過２２萬名人才已抵港，

續簽情況理想

會財局覆核審裁處駁回林建才逾期覆核申請

港大就郝德傑道重建住宅招意向，業界指尚需統一業權成本難計

港元穩定幣吸引性未必大且具風險，發幣商盈利前景難料

運物局表示社會對提高商用車司機體檢要求達共識，積極進行諮詢修例

地政總署表示屯門海珠路住宅地共接獲８份標書

廠商會提出超過１００項建議，籲加快北部都會區建設

中原ＣＣＬ按周跌１﹒１９％，創４７周以來最大跌幅

行政長官再委任陸啟康為選管會主席，任期３年

香港牌照事務處更新駕駛執照派籌要求，另須輸入身份證明文件號碼

