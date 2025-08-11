恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０７８２４張增１６０１張

《經濟通通訊社１１日專訊》恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於上周五（８日）共為
２０７８２４張，較前增１６０１張；若計入其他月份的未平倉合約，總數２８１０５８張，增
２０７９張。
近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
０８╱０８（五） ２０７８２４ １６０１ ２８１０５８ ２０７９
０７╱０８（四） ２０６２２３ －４１０８ ２７８９７９ －１００１
０６╱０８（三） ２１０３３１ －２７６０ ２７９９８０ －１３５０
０５╱０８（二） ２１３０９１ ６７０６ ２８１３３０ ６７６８
０４╱０８（一） ２０６３８５ －２４８３９ ２７４５６２ －２５０５０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
０８╱０８（五） ６７３８５ ８４４３ １２５２５６ ８６６４
０７╱０８（四） ５８９４２ ７１１ １１６５９２ ３４５５
０６╱０８（三） ５８２３１ ５０２８ １１３１３７ ６６８２
０５╱０８（二） ５３２０３ ５８７９ １０６４５５ ５６７８
０４╱０８（一） ４７３２４ －６１１３ １００７７７ －５９８３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
