  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
期貨新聞

11/08/2025 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０７８２４張增１６０１張

　　《經濟通通訊社１１日專訊》恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於上周五（８日）共為
２０７８２４張，較前增１６０１張；若計入其他月份的未平倉合約，總數２８１０５８張，增
２０７９張。
　
　　　　　　　　　　　　近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　日期　　　　　現貨月份　　　　＋╱－　　　所有月份　　　　＋╱－　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　０８╱０８（五）　２０７８２４　　　１６０１　２８１０５８　　　２０７９
　　０７╱０８（四）　２０６２２３　　－４１０８　２７８９７９　　－１００１
　　０６╱０８（三）　２１０３３１　　－２７６０　２７９９８０　　－１３５０
　　０５╱０８（二）　２１３０９１　　　６７０６　２８１３３０　　　６７６８
　　０４╱０８（一）　２０６３８５　－２４８３９　２７４５６２　－２５０５０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　日期　　　　　現貨月份　　＋╱－　　　所有月份　　　＋╱－　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　０８╱０８（五）　６７３８５　　８４４３　１２５２５６　　８６６４
　　０７╱０８（四）　５８９４２　　　７１１　１１６５９２　　３４５５
　　０６╱０８（三）　５８２３１　　５０２８　１１３１３７　　６６８２
　　０５╱０８（二）　５３２０３　　５８７９　１０６４５５　　５６７８
　　０４╱０８（一）　４７３２４　－６１１３　１００７７７　－５９８３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰11/08/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１７７３０６張增３２７９張

下一篇新聞︰11/08/2025 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１２８５５８張，減１３３４張

其他文章
More

11/08/2025 15:08  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６４２５﹒５，升１２點

11/08/2025 09:15  期指高開９５點報２４９２９，國指期貨升１點報８８９２

11/08/2025 09:07  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６４２２﹒３升８﹒８點

08/08/2025 19:26  《再戰明天》澳洲央行一連兩日議息，康師傅公布業績

08/08/2025 19:25  《日入而息》傳內地要求券商減少研討穩定幣，新世界傳洽售資產

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存息最高6....

10/08/2025 10:55

貨幣攻略

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10

關稅戰

中美夾擊入窮巷，老仙南海呼風雨

07/08/2025 14:49

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處