期指高開９５點報２４９２９，國指期貨升１點報８８９２

《經濟通通訊社１１日專訊》期指高開９５點報２４９２９，國指期貨高開１點報８８９２
，科指期貨高開５點報５４６６。
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
11/08/2025 09:15
《經濟通通訊社１１日專訊》期指高開９５點報２４９２９，國指期貨高開１點報８８９２
，科指期貨高開５點報５４６６。
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
上一篇新聞︰11/08/2025 15:08 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６４２５﹒５，升１２點
下一篇新聞︰11/08/2025 09:07 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６４２２﹒３升８﹒８點
11/08/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２４８９５點，升１點，低水１２點
11/08/2025 16:46 即月期指最後交易價２４８９４升６０點，成交６４２５６張
11/08/2025 16:31 即月期指最後交易價２４８９４升６０點，低水１３點
11/08/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１７７３０６張增３２７９張
11/08/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０７８２４張增１６０１張
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N
多櫃台N