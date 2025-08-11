即月期指最後交易價２４８９４升６０點，低水１３點

《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指最後交易價２４８９４，升６０點，低水１３點，暫
成交６４２５６張。即月國指期貨最後交易價８８８８，跌３點，平水，暫成交４５３２０張。
另外，即月科指期貨最後交易價５４５９，跌２點，低水１點，暫成交５８４０７張。
11/08/2025 16:31
