即月期指最後交易價２４８９４升６０點，成交６４２５６張

《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指最後交易價２４８９４，升６０點，低水１３點，成
交６４２５６張。即月國指期貨最後交易價８８８８，跌３點，平水，成交４５４２２張。另外
，即月科指期貨最後交易價５４５９，跌２點，低水１點，成交５８５７５張。
11/08/2025 16:46
