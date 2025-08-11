【夜期時段】即月期指最新報２４８９５點，升１點，低水１２點

《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４８９０點，跌４點，低水１７

點，最新報２４８９５點，升１點，低水１２點，合約成交１２４張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８８９４點，升６點，高水６點，最新報８８９４點，升６

點，高水６點，合約成交８８張。

