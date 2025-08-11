【夜期時段】即月期指最新報２４８９５點，升１點，低水１２點

《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４８９０點，跌４點，低水１７
點，最新報２４８９５點，升１點，低水１２點，合約成交１２４張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８８９４點，升６點，高水６點，最新報８８９４點，升６
點，高水６點，合約成交８８張。
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
11/08/2025 17:20
《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４８９０點，跌４點，低水１７
點，最新報２４８９５點，升１點，低水１２點，合約成交１２４張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８８９４點，升６點，高水６點，最新報８８９４點，升６
點，高水６點，合約成交８８張。
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
上一篇新聞︰11/08/2025 17:33 《外圍焦點》美國ＡＭＣ等公司公布業績
下一篇新聞︰11/08/2025 16:46 即月期指最後交易價２４８９４升６０點，成交６４２５６張
11/08/2025 19:33 《再戰明天》美國公布ＣＰＩ，銀娛萬洲中聯通公布業績
11/08/2025 19:32 《日入而息》英偉達傳上繳收入換允許對華銷售，華南城遭頒令清盤
11/08/2025 16:31 即月期指最後交易價２４８９４升６０點，低水１３點
11/08/2025 15:08 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６４２５﹒５，升１２點
11/08/2025 09:15 期指高開９５點報２４９２９，國指期貨升１點報８８９２
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N
多櫃台N