期貨新聞

11/08/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２４８９５點，升１點，低水１２點

　　《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４８９０點，跌４點，低水１７
點，最新報２４８９５點，升１點，低水１２點，合約成交１２４張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報８８９４點，升６點，高水６點，最新報８８９４點，升６
點，高水６點，合約成交８８張。

